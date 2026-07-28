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Profeco hace una sátira de PlayStation

Por El Universal

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Profeco hace una sátira de PlayStation
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Una sátira difundida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desencadena una ola de peticiones por parte de la comunidad de videojuegos en el país.

      El organismo público difunde en redes sociales un contenido humorístico basado en una escena de la película Shrek, donde la institución aparece sometiendo simbólicamente a la marca PlayStation ante el aplauso de la afición mexicana.

      La publicación genera una conversación viral que los consumidores aprovechan para solicitar formalmente la intervención de las autoridades frente a las políticas comerciales de Sony en el mercado nacional.

      Las críticas hacia la firma tecnológica cobran fuerza tras la iniciativa de usuarios en plataformas digitales como Reddit, quienes señalan irregularidades en la tienda virtual PlayStation Store. La principal inconformidad radica en que los costos de los títulos digitales se despliegan en dólares estadounidenses (USD) y no en pesos mexicanos (MXN), dejando los montos finales sujetos a la fluctuación del tipo de cambio bancario.

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      Para sustentar los reclamos de los usuarios respecto al cobro de productos digitales y la preservación del mercado físico, la normativa del Gobierno de México establece los derechos de los compradores a través de los marcos regulatorios vigentes.

      El expediente de quejas presentado ante las autoridades mexicanas busca obligar a la compañía internacional a adaptar sus políticas comerciales digitales a las leyes locales.

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