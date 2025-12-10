Profeco inicia Operativo para proteger peregrinos en Basílica de Guadalupe
Cuatro Módulos de Atención ofrecerán orientación y apoyo a consumidores en Basílica de Guadalupe
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició el Operativo Basílica?2025, una vigilancia que se extenderá del 10 al 14 de diciembre para garantizar que proveedores y prestadores de servicios respeten los derechos de los peregrinos que acudan a la Basílica de Guadalupe.
A través de un comunicado, la dependencia informó que brigadas de Defensores de la Confianza recorrerán comercios alusivos al Diciembre revisando el comportamiento comercial y colocando preciadores en establecimientos fijos.
Además, detalló que en coordinación con la alcaldía Gustavo?A.?Madero y el Gobierno de la Ciudad de México, se definieron áreas de atención prioritaria y se instalarán cuatro Módulos de Atención.
Estos puntos ofrecerán orientación, asesoría y apoyo a los consumidores que lo requieran.
Los centros estarán en:
Atrio de la Basílica de Guadalupe
Unidad de Servicios de Profeco "La Villa" (Av. Fray?Juan?de?Zumárraga?esq.?Aquiles?Serdán)
Frente al Metro La Villa (Calzada de Guadalupe y Ricarte)
Salida en Calzada de los Misterios esquina Fray?Juan?de?Zumárraga.
