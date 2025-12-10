logo pulso
Profeco inicia Operativo para proteger peregrinos en Basílica de Guadalupe

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Profeco inicia Operativo para proteger peregrinos en Basílica de Guadalupe

Cuatro Módulos de Atención ofrecerán orientación y apoyo a consumidores en Basílica de Guadalupe

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 12:47 p.m.
Profeco inicia Operativo para proteger peregrinos en Basílica de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició el Operativo Basílica?2025, una vigilancia que se extenderá del 10 al 14 de diciembre para garantizar que proveedores y prestadores de servicios respeten los derechos de los peregrinos que acudan a la Basílica de Guadalupe.

A través de un comunicado, la dependencia informó que brigadas de Defensores de la Confianza recorrerán comercios alusivos al Diciembre revisando el comportamiento comercial y colocando preciadores en establecimientos fijos.

Además, detalló que en coordinación con la alcaldía Gustavo?A.?Madero y el Gobierno de la Ciudad de México, se definieron áreas de atención prioritaria y se instalarán cuatro Módulos de Atención.

Estos puntos ofrecerán orientación, asesoría y apoyo a los consumidores que lo requieran.

Los centros estarán en:

Atrio de la Basílica de Guadalupe

Unidad de Servicios de Profeco "La Villa" (Av. Fray?Juan?de?Zumárraga?esq.?Aquiles?Serdán)

Frente al Metro La Villa (Calzada de Guadalupe y Ricarte)

Salida en Calzada de los Misterios esquina Fray?Juan?de?Zumárraga.

