Prisión preventiva para César Duarte

En una audiencia inicial que duró alrededor de 15 horas, una jueza federal dictó prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Asimismo, el abogado del expriista solicitó la duplicidad del plazo de 72 horas para resolver su situación jurídica, por lo que el próximo sábado se determinará si es vinculado a proceso o no por dicho delito.

Durante la diligencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Almoloya de Juárez, el Ministerio Público del caso acusó al chihuahuense de desviar 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, a través de un esquema de empresas familiares.

Según el Ministerio Público, Duarte Jáquez instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario, iban a parar a empresas donde él era el socio mayoritario.

Las empresas que recibieron los recursos son: Unión Ganadera Regional "División del Norte" y Financiera División del Norte. También recibieron recursos, "Pavimentos y Servicios El Parral" e "Hidroponia El Parral", donde su esposa Bertha Olga Gómez Fong era socia mayoritaria y representante legal.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR), César Duarte contó con la colaboración de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien fue funcionario de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, y tesorero de las empresas.

En las primeras horas de la diligencia, que inició después de las nueve de la mañana del martes, María Jazmín Ambriz López, jueza de control, negó la solicitud para invalidar la orden de aprehensión que se giró contra el expriista desde mayo del año pasado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exgobernador de Chihuahua fue ingresado la noche del lunes al penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo detuvieron cuando circulaba sobre la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, en la ciudad de Chihuahua.

La FGR lo acusa de encabezar un esquema de desvío de recursos cuando fue gobernador de su estado entre 2010 y 2016.