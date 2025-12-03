Proponen prohibir uso de mascotas en contenidos digitales y marchas

La diputada local de Morena Leonor Gómez Otegui presentó una iniciativa para prohibir la utilización de mascotas en contenidos digitales y marchas.

Su propuesta plantea modificar la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Protección y Bienestar de los Animales para prohibir la utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión, o en la creación de contenido digital, audiovisual o de entretenimiento que implique actos de crueldad, explotación o vulneración del bienestar de la conducta natural de la especie.

Asimismo, propuso castigar con hasta nueve años de prisión a quien grabe, fotografíe, financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta material en donde se muestre maltrato animal.

La legisladora expuso que en los últimos años el crecimiento de las redes sociales y las plataformas digitales, ha generado un aumento exponencial en la creación de contenido audiovisual que involucra animales; sin embargo, dijo, esta práctica ha derivado en casos de abuso, maltrato, estrés, explotación y uso indebido de seres sintientes con fines de lucro o entretenimiento, muchas veces disfrazados de actos divertidos o educativos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Todos hemos visto videos donde somos testigos de cómo son vestidos estos seres sin saber si son obligados, si los someten a estrés o si son privados de realizar sus necesidades biológicas, todo por un momento de viralidad. Estas acciones no sólo vulneran su bienestar físico y mental, sino que también normalizan el maltrato y la falta de empatía hacia otras especies, lo que da pie a iniciar una escala de violencia, que puede terminar con su vida", argumentó.

Gómez Otegui recordó que actualmente la legislación no contempla las dinámicas específicas del ámbito digital, lo que complica la efectiva aplicación de sanciones y la posibilidad de brindar la protección necesaria y adecuada para los seres sintientes no humanos.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, así como a la de Bienestar Animal; con opinión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.