Clausuran crematorio clandestino de mascotas

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Monterrey, NL.- La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León clausuró un crematorio clandestino de mascotas que operaba bajo la fachada de una panadería en el municipio de Monterrey. El operativo se llevó a cabo a través de la División Ambiental en coordinación con la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.

La suspensión se ejecutó en el inmueble ubicado sobre la lateral de la Avenida Eugenio Garza Sada, entre las calles Genaro Garza García y Morelos, en la colonia Caracol.

En el local se observó la fachada de una panadería con el nombre “Lisboa”, en donde agentes ministeriales localizaron restos óseos de animales calcinados y cenizas.

Al interior del inmueble, peritos también localizaron un horno con chimenea y recipientes con distintas sustancias.

“Al realizar un recorrido dentro del inmueble, se encontraron diversos indicios de que el lugar operaba bajo el nombre comercial ‘ETERNAL FRIEND CREMACIÓN DE MASCOTAS’, además de mobiliario e instrumentos propios de un servicio de cremación, entre ellos, un horno crematorio, un congelador, mesas de acero inoxidable, un molino para restos óseos, urnas decoradas con huellas de canino con alas, así como restos de cenizas, fragmentos óseos y animales parcialmente calcinados en el interior del horno.

