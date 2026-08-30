Protestan con sillas vacías

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Zacatecas, Zac.- Entre más de un centenar de sillas vacías con los nombres de personas desaparecidas, tejidos rojos elaborados por colectivos y dos movilizaciones paralelas, diversos colectivos de víctimas en Zacatecas se unieron para manifestarse en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Un contingente integrado por aproximadamente seis agrupaciones partió de la estación de la Máquina 30-30 hasta la Plazuela Goitia en el Centro Histórico. En este punto concluyeron con el acto simbólico "La silla vacía", como una representación del espacio que permanece esperando a miles de personas en los hogares zacatecanos, "una ausencia que duele", pero en la que también existe "la esperanza de que algún día vuelva a ser ocupada".

La activista Guillermina Camacho, representante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, al emitir su mensaje explicó que la movilización "es una muestra de amor familiar y solidaridad: Somos madres, padres, hermanos, hijos, esposas y seres queridos que seguimos buscando. Mientras una familia siga buscando, la ausencia no puede convertirse en memoria para quienes faltan", sostuvo mientras se nombraba a los desaparecidos y se colocaban pequeños ramos de flores sobre cada silla.

El otro contingente partió del Jardín de la Madre, convocado por los colectivos Madres Buscadoras de Zacatecas, Grupo de Búsqueda Escarabajos y Sangre de mi Sangre, cuyos manifestantes portaron los enormes tejidos rojos, así como pancartas con los rostros de sus desaparecidos y mantas con diversas consignas como: "Que los ojos de los desaparecidos te persigan en tus sueños y el llanto de sus madres no te deje dormir".

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Esta marcha también culminó en la Plazuela Goitia, donde los colectivos leyeron un manifiesto en el que recordaron que en México se registran más de 132 mil personas desaparecidas o no localizadas, mientras que en Zacatecas la cifra asciende a tres mil 900; de ese total, precisaron que dos mil 20 desapariciones han ocurrido durante la actual administración del gobernador morenista David Monreal Ávila.