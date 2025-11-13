logo pulso
Nacional

Protestas obligan de nuevo a la Suprema Corte a sesionar en sede alterna

El pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar revisará cinco amparos de Grupo Salinas desde Revolución 1508 ante las movilizaciones en el Zócalo

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 08:20 a.m.
A
Protestas obligan de nuevo a la Suprema Corte a sesionar en sede alterna

Por segunda ocasión, desde que asumió funciones en septiembre, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionará en su sede alterna, al sur de la Ciudad de México, debido a protestas en el Zócalo.

El pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz revisará este jueves cinco amparos promovidos por Grupo Salinas contra créditos fiscales del Servicio de Administración Tributaria.

Lo hará desde su sede alterna ubicada en avenida Revolución 1508, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Lo anterior, por las diferentes movilizaciones que se realizan en el Zócalo, entre ellas la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó la oficina de Comunicación Social de la Corte.

"Es importante destacar que el acceso a los medios de comunicación estará sujeto a la disponibilidad de espacio. Durante la sesión, el ingreso de fotógrafas y fotógrafos al salón será siguiendo una dinámica por 'goteo'", indicó.

La primera ocasión que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación se trasladó a su sede alterna, fue por la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que causó destrozos en comercios ubicados en los portales del Zócalo.

