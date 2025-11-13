logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

IP racionará el gas LP

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
IP racionará el gas LP

Ciudad de México.- La directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), Rocío Robles, informó este miércoles que durante los próximos 15 días habrá racionamiento en la venta de gas LP en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, debido principalmente a los problemas de distribución que enfrenta Pemex.

“Estamos trabajando a marchas forzadas para llevar el gas a todas las casas, negocios e industria, a todos los consumidores; efectivamente, ha habido cambios logísticos, Pemex es nuestro principal proveedor de gas LP y el principal importador, y sí, ha tenido retos en sus infraestructuras, por lo que nos han estado cambiando los puntos de abasto”, dijo la directiva.

Robles aclaró que no se trata de un desabasto, sino de un racionamiento temporal, y aseguró que la situación comienza a estabilizarse, lo que permitiría cubrir la demanda de la temporada invernal.

Al respecto, Pemex aseguró que tiene garantizado el abastecimiento de gas LP en el país: “las condiciones operativas siguen funcionando con normalidad”. La petrolera afirmó que cuenta con el inventario suficiente para atender la demanda de los distribuidores, así como de la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En marcha, el Operativo Sable
En marcha, el Operativo Sable

En marcha, el Operativo Sable

SLP

El Universal

Operación contra la organización Los Cromo, que busca apoderarse del Corredor Interoceánico

IP racionará el gas LP
IP racionará el gas LP

IP racionará el gas LP

SLP

El Universal

CS: No se reprime la libertad de expresión
CS: No se reprime la libertad de expresión

CS: No se reprime la libertad de expresión

SLP

El Universal

La presidenta llama a los medios de comunicación a abrirse al debate, “igual que el gobierno”

Cañeros levantan plantón
Cañeros levantan plantón

Cañeros levantan plantón

SLP

El Universal

Líderes y productores logran un acuerdo con la Sader