IP racionará el gas LP

Ciudad de México.- La directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), Rocío Robles, informó este miércoles que durante los próximos 15 días habrá racionamiento en la venta de gas LP en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, debido principalmente a los problemas de distribución que enfrenta Pemex.

“Estamos trabajando a marchas forzadas para llevar el gas a todas las casas, negocios e industria, a todos los consumidores; efectivamente, ha habido cambios logísticos, Pemex es nuestro principal proveedor de gas LP y el principal importador, y sí, ha tenido retos en sus infraestructuras, por lo que nos han estado cambiando los puntos de abasto”, dijo la directiva.

Robles aclaró que no se trata de un desabasto, sino de un racionamiento temporal, y aseguró que la situación comienza a estabilizarse, lo que permitiría cubrir la demanda de la temporada invernal.

Al respecto, Pemex aseguró que tiene garantizado el abastecimiento de gas LP en el país: “las condiciones operativas siguen funcionando con normalidad”. La petrolera afirmó que cuenta con el inventario suficiente para atender la demanda de los distribuidores, así como de la población.

