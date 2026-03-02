Protestas paralizan Oaxaca: tomas y bloqueos en la capital

OAXACA

, Oax., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La ciudad deamaneció con una serie de

por diferentes organizaciones y, que incluyen, toma de oficinas de dependencias públicas y una marcha.En las primeras horas de esta mañana,de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria ante un conflicto político interno por la designación de un nuevo Director o Directora.La semana pasada, lade la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de(UABJO) anunció que asumiría la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ante las irregularidades señaladas en una asamblea en la cual se designó acomo el nuevo director.Quienes tomaron hoy Ciudad Universitariaa laela su asamblea general, el nombramiento de la dirección y acusaron ladel estado en la vida interna de la Facultad.De manera paralela, un grupo dedede la Secretaría de Salud bloquearon la avenida Independencia en el centro de la capital del estado, para exigir la entrega de sus nombramientos con los cuales tienen certeza como personal de esta dependencia, y que los protege ante la transición hacia el IMSS – Bienestar, y la cual, está prevista a realizarse este mes.Otrosdelbloquearon el boulevard Vasconcelos, frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje. La demanda es la misma, ante la falta de garantías laborales por el nuevo sistema IMSS – Bienestar y que deja en la incertidumbre al personal que se encuentra en las modalidades de regularizados, formalizados y de contrato.El(FPR), por su parte, tomó las instalaciones de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) del Gobierno Federal y las instalaciones de Ciudad Judicial, para exigir respuesta ay de justicia, así como solicitudes vivienda, caminos e infraestructura educativa, entre otras.A esto se suma que un grupo de personas tomó lade, y bloqueos en diversas calles del centro histórico de la ciudad de