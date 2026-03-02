logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Protestas paralizan Oaxaca: tomas y bloqueos en la capital

Bloqueos en avenidas y tomas de oficinas federales marcan la jornada en Oaxaca.

Por El Universal

Marzo 02, 2026 12:28 p.m.
A
Protestas paralizan Oaxaca: tomas y bloqueos en la capital

OAXACA

, Oax., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La ciudad de
Oaxaca amaneció con una serie de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


protestas por diferentes organizaciones y sindicatos, que incluyen bloqueos carreteros, toma de oficinas de dependencias públicas y una marcha.
En las primeras horas de esta mañana, docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria ante un conflicto político interno por la designación de un nuevo Director o Directora.
La semana pasada, la Rectoría de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO) anunció que asumiría la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ante las irregularidades señaladas en una asamblea en la cual se designó a Fredy Sánchez García como el nuevo director.
Quienes tomaron hoy Ciudad Universitaria exigieron a la Rectoría el respeto a su asamblea general, el nombramiento de la dirección y acusaron la intromisión del gobierno del estado en la vida interna de la Facultad.
De manera paralela, un grupo de trabajadores de Fuerza Independiente de la Secretaría de Salud bloquearon la avenida Independencia en el centro de la capital del estado, para exigir la entrega de sus nombramientos con los cuales tienen certeza como personal de esta dependencia, y que los protege ante la transición hacia el IMSS – Bienestar, y la cual, está prevista a realizarse este mes.
Otros sindicatos del sector Salud bloquearon el boulevard Vasconcelos, frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje. La demanda es la misma, ante la falta de garantías laborales por el nuevo sistema IMSS – Bienestar y que deja en la incertidumbre al personal que se encuentra en las modalidades de regularizados, formalizados y de contrato.
El Frente Popular Revolucionario (FPR), por su parte, tomó las instalaciones de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) del Gobierno Federal y las instalaciones de Ciudad Judicial, para exigir respuesta a demandas sociales y de justicia, así como solicitudes vivienda, caminos e infraestructura educativa, entre otras.
A esto se suma que un grupo de personas tomó la caseta de peaje de Huitzo, y bloqueos en diversas calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protestas paralizan Oaxaca: tomas y bloqueos en la capital
Protestas paralizan Oaxaca: tomas y bloqueos en la capital

Protestas paralizan Oaxaca: tomas y bloqueos en la capital

SLP

El Universal

Bloqueos en avenidas y tomas de oficinas federales marcan la jornada en Oaxaca.

Trasladan restos de El Mencho a panteón en Zapopan
Trasladan restos de El Mencho a panteón en Zapopan

Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan

SLP

El Universal

Murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército

STPS confirma reducción gradual a 40 horas laborales para 2030
STPS confirma reducción gradual a 40 horas laborales para 2030

STPS confirma reducción gradual a 40 horas laborales para 2030

SLP

El Universal

La jornada laboral se reducirá dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

Claudia Sheinbaum: concierto de Shakira muestra que "la gente está bien"
Claudia Sheinbaum: concierto de Shakira muestra que "la gente está bien"

Claudia Sheinbaum: concierto de Shakira muestra que "la gente está bien"

SLP

El Universal

Tras el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, la Presidenta afirmó que el objetivo es recuperar la paz