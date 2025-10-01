Proyectarán gratis 'No nos moverán', ganadora de Premios Ariel

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La película "No nos moverán", dirigida por Ariel Pierre Saint-Martin Castellanos y protagonizada por Luisa Huertas, tendrá una proyección gratuita en la Ciudad de México (CDMX). El evento forma parte del homenaje por la conmemoración del 2 de octubre de 1968, y busca acercar al público a una de las producciones mexicanas más aclamadas del último año.

En la más reciente edición de los Premios Ariel, la cinta obtuvo cuatro estatuillas: Mejor Ópera Prima, Mejor Actriz para Luisa Huertas, Revelación Actoral para José Alberto Patiño y Mejor Guion Original.

Además, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas seleccionó "No nos moverán" para representar a México en próximas premiaciones internacionales como los Premios Oscar 2026 y los Premios Goya.

El filme, rodado en blanco y negro, ha sido aplaudido por su capacidad de combinar drama, sátira política y comedia negra, lo que le da un estilo único dentro del cine mexicano contemporáneo.

¿De qué trata "No nos moverán"?

La historia sigue a Socorro, una abogada de 67 años interpretada por Luisa Huertas, quien vive marcada por la desaparición de su hermano durante los acontecimientos del 2 de octubre de 1968.

Al encontrar una pista que podría llevarla a la verdad, emprende una lucha por la justicia, enfrentándose a un entorno que insiste en silenciarla. La trama resalta cómo la memoria personal se entrelaza con la memoria colectiva, convirtiendo al filme en un poderoso recordatorio ¿Dónde ver la película gratis?

La proyección gratuita se realizará en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar emblemático del Movimiento del 68, a las 6:30 p. m. el viernes 3 de octubre en CDMX.

Actualmente, "No nos moverán" no está disponible en plataformas de streaming y solo puede verse en algunas salas de Cinépolis y Cinemex.

Sin embargo, tras el impacto de su triunfo en los Ariel, se espera un reestreno en cines nacionales en el marco del 57 aniversario del movimiento estudiantil.

Con esta función abierta al público, la obra de Pierre Saint-Martin se consolida como una de las películas más importantes del cine mexicano reciente, al mismo tiempo que rinde homenaje a las víctimas y sobrevivientes del 68.