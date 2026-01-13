Publica Sabina Berman entrevista a Eduardo Verástegui

Luego de que el pasado 8 de enero no se emitiera la entrevista entre Sabina Berman y el activista Eduardo Verástegui por Canal Once y, posteriormente, sucediera lo mismo en Canal 14, la escritora dio a conocer que la conversación ya se encuentra disponible en su canal de YouTube.

Por medio de la plataforma X, la columnista de EL UNIVERSAL confirmó que dicha entrevista no pasará en los canales mencionados.

"Los invitamos a la ENTREVISTA COMPLETA de #LargoAliento con @EVerastegui. SOY UN MISIONERO: EDUARDO VERÁSTEGUI. No pasará en el Canal 14 ni en el Canal Once", se lee en la publicación.

Aunado a ello, compartió el link del canal de YouTube donde se puede ver la entrevista completa que sostuvo con el actor: https://www.youtube.com/watch?v=xgbjqlpWDeg

Asimismo, la también guionista de cine señaló que el canal fue creador para "pasar la entrevista".

¿Por qué Canal Once y Canal 14 no difundieron la entrevista?

Por medio de un comunicado conjunto, las Defensorías de las Audiencias de Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, señalaron que en la entrevista "existen violaciones a los derechos de las audiencias"; asimismo, promueven "una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres".

En tanto, el comunicado agregó que el contenido "no se ajusta a los principios rectores, objetivos y mandatos".