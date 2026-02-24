Puerto Vallarta, de las más afectadas tras muerte de "El Mencho"

GUADALAJARA, Jal., febrero 24 (EL UNIVERSAL).-

, una de las ciudades más afectadas por los ataques del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder, también regresa a la normalidad lentamente, aunque en las calles todavía son visibles los rastros de la violencia que según cifras oficiales dejó más de

, incendios en por lo menos medio centenar de comercios –entre ellos la tienda Costco–, 23 reos fugados del penal y un custodio muerto.El, quien ha sido duramente criticado por prácticamente desaparecerse de la escena pública por más de 24 horas a partir del inicio de los ataques del cártel al puerto, confirmó que la mañana de este martes arribó elde la Armada de México con más dey vehículos que apoyarán en las labores de seguridad.Elreportó que las operaciones en else han normalizado en 95%, aunque se recomienda que los pasajeros confirmen el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas.En las principales calles y avenidas continúa la, mientras que los servicios dehan comenzado a normalizarse lentamente.Lasque no sufrieron daños por incendios o rapiñas en las que incluso estuvieron involucrados algunos, abrieron sus puertas con cautela, lo mismo que la mayoría de los restaurantes en zonas turísticas.Al igual que en todo el estado, lasse reactivarán este miércoles 25 de febrero a pesar de que elsigue activo, indicando que laaún no concluye.En tanto, los avisos de lossobre el conflicto en la zona siguen vigentes y se pide a sus ciudadanos permanecer eny seguir las indicaciones de las autoridades locales.