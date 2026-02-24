logo pulso
Puerto Vallarta, de las más afectadas tras muerte de "El Mencho"

La Armada de México despliega más de 100 elementos para reforzar la seguridad en Puerto Vallarta.

Por El Universal

Febrero 24, 2026 01:42 p.m.
A


GUADALAJARA, Jal., febrero 24 (EL UNIVERSAL).-

Puerto Vallarta
, una de las ciudades más afectadas por los ataques del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder, también regresa a la normalidad lentamente, aunque en las calles todavía son visibles los rastros de la violencia que según cifras oficiales dejó más de 200 vehículos calcinados

, incendios en por lo menos medio centenar de comercios –entre ellos la tienda Costco–, 23 reos fugados del penal y un custodio muerto.
El alcalde Luis Munguía, quien ha sido duramente criticado por prácticamente desaparecerse de la escena pública por más de 24 horas a partir del inicio de los ataques del cártel al puerto, confirmó que la mañana de este martes arribó el buque Usumacinta de la Armada de México con más de 100 elementos y vehículos que apoyarán en las labores de seguridad.
El Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional se han normalizado en 95%, aunque se recomienda que los pasajeros confirmen el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas.
En las principales calles y avenidas continúa la remoción de escombros y vehículos dañados, mientras que los servicios de transporte público han comenzado a normalizarse lentamente.
Las tiendas de conveniencia que no sufrieron daños por incendios o rapiñas en las que incluso estuvieron involucrados algunos turistas extranjeros, abrieron sus puertas con cautela, lo mismo que la mayoría de los restaurantes en zonas turísticas.
Al igual que en todo el estado, las actividades escolares se reactivarán este miércoles 25 de febrero a pesar de que el Código Rojo sigue activo, indicando que la emergencia aún no concluye.
En tanto, los avisos de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre el conflicto en la zona siguen vigentes y se pide a sus ciudadanos permanecer en zonas pobladas y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

