"Que estudiar no nos cueste la vida", exigen

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Cuernavaca, Mor.- Desde este sábado, la estudiante española Claudia Tacoronte forma parte del memorial de víctimas, instalado en la puerta principal de Palacio de Gobierno, tapizado de rostros y nombres de cientos de personas desaparecidas y/o víctimas de la violencia sistemática que envuelve al país.

En ese memorial, por ejemplo, se encuentran las fotografías de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, y sus seis amigos torturados y masacrados por el Cártel del Pacífico Sur, célula de los Beltrán Leyva, en 2011.

La demanda de justicia para Claudia Tacoronte, victimada hace ocho días en la Casa de Cultura del municipio de Cuautla, concitó a colectivos de mujeres buscadoras y estudiantes de la Resistencia Estudiantil en la Ofrenda de las Víctimas, frente al Palacio de Gobierno de Morelos, para rendirle homenaje y expresar su repudio al delito de feminicidio y todos los actos lesivos para las mujeres.

Frente al memorial, donde permanece la fotografía de Claudia, los asistentes colocaron flores y veladoras y dejaron cartulinas con mensajes como "Que estudiar no nos cueste la vida. Justicia para Claudia" y "Justicia para todas".

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Durante el acto, estudiantes de la Resistencia Estudiantil señalaron que Morelos enfrenta desde hace años una crisis de violencia que afecta particularmente a jóvenes y estudiantes, y recordaron que al 16 de mayo de 2026 los registros nacionales contabilizaban 2 mil 27 personas desaparecidas y no localizadas en Morelos; más de la mitad de los casos correspondían a personas de entre 15 y 34 años.

"Estamos cansados de tener miedo y acostumbrados a la violencia", expresó una estudiante de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Además, cuestionaron que las respuestas oficiales suelen concentrarse en las investigaciones posteriores a los hechos, sin atender las condiciones que permiten que la violencia continúe.

"La violencia no termina cuando encontramos a una persona responsable. Una carpeta de investigación no le devuelve la tranquilidad a una familia y una conferencia de prensa después de una tragedia no significa que exista seguridad", señaló.