Que se investiguen dichos de "El Mayo", dice Alcalde

La presidenta de Morena apuntó a los gobiernos del PAN

Por El Universal

Agosto 26, 2025 03:29 p.m.
A
Luisa María Alcalde/Foto: Pulso

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que "se tienen que abrir las investigaciones" respecto a las declaraciones de "El Mayo" Zambada, quien afirmó haber sobornado a funcionarios, militares, entre otros.
En conferencia de prensa en Michoacán, afirmó que sin importar de quién se trate, si se presume un delito se debe investigar, aunque también arremetió contra los gobiernos panistas.
"Dicen 'agarramos a tres capos: el Chapo, el Mayo y Genaro García Luna'. Los tres en la misma categoría. Genaro García Luna, que no se nos olvide, secretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, para que veamos las complicidades entre el crimen organizando y el gobierno, por aquello de las hipocresías con las que salen los panistas", señaló.
Sostuvo que deben continuar la colaboración en materia de seguridad, en coordinación, pero nunca subordinación.
"La idea es que vayamos avanzando en acabar con la violencia y los grupos delictivos a través de los mecanismos y la estrategia que hoy nos está dando resultados, que es atender las causas que generan la violencia, pero también tener un modelo de justicia sin impunidad", expuso.

