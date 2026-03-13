Queman vehículos del Ayuntamiento en Eloxochitlán

La madrugada de ayer fueron incendiados vehículos oficiales del Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, municipio de la región Cañada de Oaxaca que vive un conflicto político poselectoral.

Joel Alonso Pérez Cerqueda, presidente municipal de esta comunidad mazateca, informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con el objetivo de que se investiguen estos hechos y actúe contra los responsables.



"Desde el primer momento se notificó a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y reforzar las acciones de seguridad en la zona", agregó.



Actualmente, el palacio municipal de Eloxochitlán de Flores Magón se encuentra tomado por la diputada local del partido Morena, Elisa Zepeda Lagunas, y su padre el expresidente municipal de esta población, Manuel Zepeda, a través de su organización llamada Consejo Indígena. Esto, luego de perder en la pasada elección para renovar a su autoridades municipales.



El edil Joel Alonso Pérez rechazó las acciones emprendidas "por un reducido grupo de personas que, tras no resultar favorecidos por la voluntad popular en la pasada asamblea electiva de autoridades municipales, han mantenido tomadas las instalaciones del palacio municipal y han difundido versiones falsas sobre los hechos ocurridos esta madrugada".

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Pese a la quema de los vehículos oficiales, aseguró que el gobierno municipal continúa operando de manera regular, brindando atención oportuna a la ciudadanía, y aseguró que no caerá en provocaciones ni participará en actos que atenten contra el patrimonio del pueblo.

"La población de Eloxochitlán de Flores Magón se mantiene en calma y desarrolla sus actividades cotidianas con normalidad... La vía institucional y legal será el camino para el esclarecimiento de los hechos y la definición de responsabilidades", añadió.

Finalmente, condenó cualquier acto de violencia que busque alterar la paz social o afectar la seguridad y el patrimonio de la comunidad.

"Se hace un llamado respetuoso a todas y todos los habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón a no dejarse confundir por información falsa y a privilegiar la paz, el respeto y la unidad comunitaria", dijo.