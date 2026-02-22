logo pulso
Quemas en comercios de Guanajuato por efecto de operativos federales

Las autoridades coordinan operativos con Ejército y Guardia Nacional para proteger a la población.

Por El Universal

Febrero 22, 2026 12:49 p.m.
A
Quemas en comercios de Guanajuato por efecto de operativos federales

GUANAJUATO, Gto., febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La

Secretaría de Seguridad y Paz
del estado informó que hasta el momento se tienen registradas quemas

en farmacias y tiendas de conveniencia en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón, derivadas de diversos operativos del Gobierno Federal en Jalisco.
Las afectaciones, sobre todo en establecimientos Oxxo y Farmacias Guadalajara, han propiciado movilizaciones policiales en varios puntos de la entidad.
Informó que no se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales.
La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población.
Esta mañana hizo un llamado a la población para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089, y a mantenerse informados por canales oficiales.

