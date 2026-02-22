UASLP limita ingreso en Facultad de Agronomía y Veterinaria

Más de 700 aspirantes compiten cada año por un lugar en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP, donde únicamente se admiten alrededor de 70 estudiantes por carrera. La desproporción es más visible en Medicina Veterinaria y Zootecnia, a la que se presentan entre 300 y 350 jóvenes, pero solo 70 o 75 logran ingresar.

El profesor investigador José Luis Woo Reza explicó que la limitación en la matrícula responde a la capacidad instalada y al compromiso con la calidad académica. Señaló que ampliar el número de aceptados implicaría comprometer los estándares de formación que actualmente ofrece la facultad.

Pese al nivel de exigencia, el académico afirmó que el índice de egreso es alto. La mayoría de los estudiantes concluye sus estudios y los casos de rezago son mínimos, generalmente por la reprobación de una o dos materias. El principal obstáculo suele presentarse en el dominio del inglés, aunque existen cursos especiales para que las y los alumnos se regularicen.

La carrera más reciente incorporada es la de Ingeniería en Agronomía y Medio Ambiente, la cual —indicó— ha mostrado buena aceptación y un crecimiento paulatino en el interés de aspirantes. Woo Reza vinculó este aumento con la magnitud de los problemas de contaminación y, en particular, con el uso indiscriminado de agroquímicos, factores que han impulsado la necesidad de profesionistas especializados en el área.

En los últimos años también se ha registrado un incremento en la participación de mujeres. Aunque anteriormente predominaba el interés masculino, el académico señaló que la presencia femenina ha ido en aumento. Comentó que algunos productores con invernaderos expresan preferencia por contratar mujeres, al considerar que muestran responsabilidad y capacidad de liderazgo, y añadió que las egresadas han dejado experiencias positivas en el ámbito profesional.

La mayoría del alumnado proviene del interior del estado, de municipios como Cerritos, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga y de la zona Huasteca, donde las actividades agrícolas y ganaderas tienen fuerte presencia. Ese contexto regional, explicó, influye de manera directa en la elección de estas carreras y en la alta demanda que cada año enfrenta la facultad