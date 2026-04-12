¿Quiénes están exentos de registrar su celular con CURP?

CIUDAD DE

, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Desde

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, eldese implementó en todopara frenar delitos como la extorsión y el fraude, mediante la identificación de los titulares de las líneas.De acuerdo con la presidenta, lapretende eliminar el anonimato en el uso de la telefonía móvil, fortaleciendo así la¿Quiénes no están obligados a registrar su línea celular enAunque el registro es obligatorio para la mayoría, los lineamientos delcontemplanpara ciertos. Quedan exentos:Líneas de dispositivos sin funciones de llamadas, SMS o voz por internet.de dependencias gubernamentales, servicios de emergencia o atención ciudadana., cuyo registro debe hacerlo su tutor.con planes de datos sin servicios de telefonía.ya registrados al contratar la línea, cuando el operador realizó el trámite.Fuera de estos supuestos, todos losdeberán completar el proceso antes deldeestablecida por las autoridades.¿Qué necesitas para registrar tu línea telefónica?Para cumplir con elde telefonía móvil, lasdeberán presentarque valide su identidad ante suLos requisitos son:vigente, como credencial para votar o pasaporte.Clave Única de Registro de Población (); en caso de extranjeros, se deberá presentar una versión temporal del documento.Para, como empresas o sociedades, además de los documentos anteriores, se deberá incluir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).¿Dónde hacer el registro deenEl proceso para completar la vinculación de líneas móviles puede realizarse de dos formas:Presencial: Acudiendo a un centro de atención de compañías como, AT&T, Movistar, entre otras.En línea: A través dede los operadores donde se solicitará la validación de identidad con fotografía y