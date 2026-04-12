¿Quiénes están exentos de registrar su celular con CURP?
Existen excepciones para ciertos usuarios, como menores y líneas gubernamentales, en el registro celular.
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CIUDAD DEMÉXICO , abril 12 (EL UNIVERSAL).- Desde 2026
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, el registro obligatorio de celulares se implementó en todo México para frenar delitos como la extorsión y el fraude, mediante la identificación de los titulares de las líneas.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la estrategia pretende eliminar el anonimato en el uso de la telefonía móvil, fortaleciendo así la seguridad pública.
¿Quiénes no están obligados a registrar su línea celular en México?
Aunque el registro es obligatorio para la mayoría, los lineamientos del DOF contemplan excepciones para ciertos usuarios. Quedan exentos:
Líneas de dispositivos sin funciones de llamadas, SMS o voz por internet.
Líneas empresariales de dependencias gubernamentales, servicios de emergencia o atención ciudadana.
Menores de edad, cuyo registro debe hacerlo su tutor.
Tabletas con planes de datos sin servicios de telefonía.
Usuarios ya registrados al contratar la línea, cuando el operador realizó el trámite.
Fuera de estos supuestos, todos los usuarios deberán completar el proceso antes del 30 de junio de 2026, fecha límite establecida por las autoridades.
¿Qué necesitas para registrar tu línea telefónica?
Para cumplir con el registro obligatorio de telefonía móvil, las personas físicas deberán presentar documentación oficial que valide su identidad ante su proveedor de servicios.
Los requisitos son:
Identificación oficial vigente, como credencial para votar o pasaporte.
Clave Única de Registro de Población (CURP); en caso de extranjeros, se deberá presentar una versión temporal del documento.
Para personas morales, como empresas o sociedades, además de los documentos anteriores, se deberá incluir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
¿Dónde hacer el registro de celulares en México?
El proceso para completar la vinculación de líneas móviles puede realizarse de dos formas:
Presencial: Acudiendo a un centro de atención de compañías como Telcel, AT&T, Movistar, entre otras.
En línea: A través de plataformas digitales de los operadores donde se solicitará la validación de identidad con fotografía y CURP.
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