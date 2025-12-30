Quintana Roo bate récords en turismo de cruceros

CHETUMAL, QR, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que el 2025 se consolida como el mejor año en la historia para el segmento de turismo de cruceros en la entidad, al registrar cifras históricas tanto en la llegada de embarcaciones como de cruceristas.

Lo anterior resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y organismos internacionales, destacando la estrecha colaboración con la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).

De acuerdo con las proyecciones para este año, Quintana Roo alcanzará la llegada de más de 7.4 millones de cruceristas, lo que representa un crecimiento del 3.6 por ciento en comparación con 2024, fortaleciendo la posición del estado como el principal destino de cruceros en México y uno de los más importantes a nivel mundial.

En el caso de Costa Maya, se prevé la llegada de más de dos millones 802 mil visitantes, lo que representa un incremento del 9.1 por ciento respecto al año anterior, reflejo del dinamismo y la diversificación del turismo marítimo en el sur del estado. Mientras que en Cozumel se proyecta la llegada de más de cuatro millones 622 mil cruceristas, un crecimiento del 0.5 por ciento en comparación con 2024.

Con respecto a la operación portuaria, durante 2025 se estima el arribo de mil 874 cruceros, de los cuales Cozumel recibirá mil 300 embarcaciones mientras que Costa Maya alcanzará 574 cruceros.

Se señaló que este crecimiento histórico se ve fortalecido por un hecho sin precedentes en la industria de cruceros tanto para Quintana Roo como para México: la implementación de un derecho estatal que contempla una aportación de cinco dólares por crucerista, la cual es igualada por el Gobierno del Estado.

Dicho recurso se destina de manera directa al mejoramiento de la infraestructura turística, elevando la calidad de los servicios, la seguridad y la experiencia tanto de las y los visitantes como de las comunidades receptoras.

Lezama Espinosa expresó que este logró es resultado de una visión clara que impulsa un desarrollo turístico "ordenado, sostenible y con responsabilidad social, enfocado en generar bienestar y prosperidad compartida para las y los quintanarroenses".