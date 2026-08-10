rapaces de san luis

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Se llaman rapaces a todas las aves cazadoras, como halcones o gavilanes, búhos, cernícalos o águilas. Vuelan elegantes y majestuosas y cuando nos miran con sus grandes ojos evocan misteriosas sensaciones de fuerza, valor y enorme voluntad de vivir, tal vez por eso estas aves han sido símbolos de esos ideales en tantas civilizaciones. Recordemos a Horus el halcón, dios del cielo de los egipcios; y al águila real, estandarte de poder del imperio romano. Esta misma rapaz está en nuestra bandera, con una serpiente en sus garras, por la leyenda de la fundación de Tenochtitlan por los aztecas. Las rapaces descienden directamente de los Velocirraptors y Tiranosaurios Rex dinosaurios depredadores, de los cuales heredaron su mirada feroz y garras mortales. Las aves de presa se encuentran en la cima de la pirámide trófica y cumplen la función ecológica de controlar las poblaciones de roedores y de otras aves; su presencia en una región, es indicadora de un ecosistema saludable.

En plena ciudad de San Luis, hace pocos años, diversas especies anidaban en los árboles del Tangamanga 1 y Parque de Morales. Se veían gavilanes de Cooper persiguiendo palomas bajo los puentes de Salvador Nava y los halcones Cola Roja cazaban ratas y ardillas cerca de los parques.

? GavilÁn de Cooper, Accipiter cooperii.

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Vuela vigilando o acecha escondido en un árbol, hasta que avista una presa a la que persigue maniobrando a gran velocidad.

La caza, poda desmedida y deforestación urbana ha disminuido su número, pareciera que en México no apreciamos a las aves rapaces pues se les hostiga o dispara con prepotencia ignorante o se venden ilegalmente como mascotas en tianguis y mercados, ante la vista de todos, en manos inexpertas mueren pronto por cuidados inadecuados. En un absurdo de superstición popular, a los búhos y lechuzas que cazan ratones en el campo, se les acusa de ser brujas y son entrampados cruelmente, sin que exista ninguna campaña oficial de información para proteger a estas especies tan benéficas.

Es lamentable que en los informes de los gobiernos; o incluso en las mañaneras, nunca se menciona la situación actual y los proyectos de conservación del tan diverso patrimonio faunístico y florístico de nuestro país. Y nadie toca el tema del enorme tráfico ilegal de especies silvestres, (que ocupa el tercer lugar en flujos de dinero, después de drogas y armas). Por su parte investigadores del CONACYT y académicos de la UASLP no difunden, ni informan sobre las especies silvestres y su situación actual; o peor aún guardan silencio sobre la terrible disminución de poblaciones de aves rapaces en la Entidad y en todo el país.

? HalcÓn Cola Roja, Buteo jamaicensis. Observe su afilado pico tomial y sus potentes garras con las que mata a sus presas apuñalándolas.

Entrevistamos a Carlos Hernández director de la AC "¿Qué Onda Rapaz?" (QOR). Donde se rescatan aves rapaces accidentadas o atacadas por personas ignorantes. En el refugio-hospital de QOR, al norte de la Ciudad, se rehabilitan para luego liberarlas; o adoptarlas si las lesiones del ave son irreversibles y ya no podría cazar.

Las aves adoptadas se convierten en "embajadoras educativas" para ser mostrarlas al público y dar a conocer de cerca su belleza, personalidad e impresionante biología. Los niños son naturalistas innatos, disfrutan enormemente al conocerlas en persona, bajo la tutela de entusiastas jóvenes voluntarios.

? Los niños son naturalistas innatos. En el refugio "¿Qué onda Rapaz?" aprenden en talleres sobre la biología y etología de las aves rapaces.

La educación sobre la naturaleza y la biología es muy necesaria en nuestro país que reúne una enorme riqueza de especies, tanto de la región biogeográfica neártica de América del norte como la neotropical del sur.

"Mientras en los países desarrollados, en las casas se colocan alimentadores con semillas para la conservación y observación de las aves silvestres, con amigos o la familia, en México se les caza sin motivo real, solo por vil y cruel prepotencia, dando un pesimo ejemplo a la juventud y desestabilizando la ecología, sin que nadie haga nada". Nos comenta Carlos. "En el refugio QOR, ofrecemos visitas guiadas y talleres con las aves. Intentamos que niños y adultos disfruten y aprendan a valorar la naturaleza de la cual somos parte; disminuyendo la enajenación de los celulares, pantallas, la publicidad y consumismo en los medios".

Algo muy interesante es que cuando los niños aprenden que los animales tienen derechos, automáticamente entienden que ellos también los tienen y deben defenderlos. Para información, visitas, campamentos, consulte en las redes sociales como "Que onda Rapaz". El sábado 22 de agosto el Refugio QOR realizara un campamento de conexión con la naturaleza y de observaciones astronómicas para niños y adultos, aprovechando los últimos días de vacaciones. ¡No se lo pierdan! Consúltelo en las redes.

? Aguililla de Harris o gavilán acanelado. Parabuteo unicinctus. Se observan sus mortales garras; esta bella rapaz potosina se muestra en el refugio QOR.

A los niños les atrae instintivamente la naturaleza y sus especies, debemos ayudarles a que la conozcan, experimenten y aprendan cómo funciona. Aprender a valorar la naturaleza es muy valioso para un niño, enseñarles sobre los animales, su vida y características, es mucho mejor que comprarles un arma o resortera para cazar seres indefensos, incitándolos a un flagrante abuso.

Ante la pasividad de las autoridades y especialistas supuestamente encargados del bienestar de nuestras especies, los ciudadanos mismos tenemos que hacer algo para proteger a los seres silvestres, águilas, halcones y todas las maravillosas aves. Debemos acercarnos más a la biología, espectacularmente diversa en el país. Los animales silvestres son nuestro patrimonio natural...y el de nuestros hijos y nietos, si no lo destruimos antes.