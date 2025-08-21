logo pulso
Ratifican a Genaro Lozano como embajador de México en Italia

Por El Universal

Agosto 21, 2025 10:31 a.m.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la ratificación que hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de Genaro Lozano como embajador de México en Italia.
En su conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció que el internacionalista y exconductor de noticias apoyó a su movimiento "de muchas maneras".
"Es un experto en relaciones internacionales. Aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT, y ha sido un activista en este sentido, él nos apoyó al final en mucho, de muchas maneras", expresó.
Ante las críticas de que Lozano trabajó en Televisa, la Presidenta indicó que pese a esto consideró que "era una buena opción".
En el Salón Tesorería, Sheinbaum Pardo criticó a la diputada panista Margarita Zavala, quien se opuso al nombramiento de Lozano como embajador.
"Margarita Zavala estaba muy molesta, pero no pudo decir por qué, no se pudo entender (en su participación)", expresó.

