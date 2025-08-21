logo pulso
Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre

Por Carmen Hernández

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre

RIOVERDE.- A partir de los días lunes y martes del mes de septiembre, se va a estar llevando a cabo la atención sobre asuntos agrarios en el Salón Ejidal de Cofradía Grande, para personas que enfrentan problemas de posesión de tierras.

El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, dijo que en las oficinas de la Procuraduría Agraria ubicadas en la calle Guerrero, será poca la atención. 

Es por ello que a partir los lunes y martes del próximo mes, los organizadores agrarios estarán brindando el servicio a la población que se registre para solucionar sus problemas de tierras ejidales. 

Es por ello que se le pide a la población que acuda al Centro de Atención Agraria en el Salón de la Cofradía Grande a registrarse para ser atendido durante esos días. 

Señaló, que se busca que no gasten en el traslado a la cabecera municipal y que desde temprana hora sean atendidos en el salón ejidal. 

Adelantó que también se estarán llevando a cabo ferias de dependencias de los sectores agrarios. 

