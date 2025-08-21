Guatemala refugia a 161 chiapanecos que huyen

San Cristóbal de las Casas, Chis.- El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) cifró en 161 los mexicanos, de cinco comunidades de Frontera Comalapa, que han ingresado a Guatemala para pedir refugio, ante las hostilidades que persisten entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, en las cercanías de la línea fronteriza que comparte México y Guatemala.

En un comunicado, el IGM detalló que las 161 personas, 40 son hombres, 52 mujeres, 31 niños y 38 niñas, son originarias de las comunidades Santa Teresa Llano Grande, Paso Hondo, El Sabinalito, 20 de Mayo y El Jocote, todas del municipio de Frontera Comalapa.

Informó que este 20 de 21 de agosto se iniciarán los trabajos para brindar documentos a los mexicanos desplazados.

Explicó que el grupo de desplazados se encuentra en un albergue que se ha habilitado en el salón de usos múltiples de la comunidad Guailá, del municipio de La Democracia, del departamento de Huehuetenango, pero también con familias de conocidos y otros han rentado espacios para poder pernoctar.

El cruce de los mexicanos ocurrió el 10 de agosto y desde entonces, han recibido ayuda de comunidades de Guatemala y a partir del lunes, funcionarios de varias instituciones empezaron a brindar ayuda institucional.