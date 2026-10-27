Reanudan envío de ganado a EU

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Ciudad de México.- México reanudó este lunes la exportación de ganado en pie a Estados Unidos por el cruce fronterizo de Puerto Palomas, en Chihuahua, con un primer envío de 750 reses, tras las restricciones sanitarias impuestas por Washington debido a la propagación del gusano barrenador del ganado.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó de esta reactivación y precisó que con este primer envío se llegó a un promedio de 3,500 cabezas que diariamente se exportan a EU, a través de los puertos que están en operación en Chihuahua y Sonora.

"Esta acción es resultado del compromiso del Gobierno de México para conservar los estándares sanitarios y la reconversión productiva para la exportación", dijo en la nota el director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón.

Recordó que la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es colaborar con los productores del país y cumplir con las medidas acordadas con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

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Esto para continuar con esta actividad económica que beneficia a las y los ganaderos de pequeña escala, acopiadores, transportistas y a la población en general.

En la reanudación de la exportación de ganado también estuvieron presentes el subsecretario de USDA, Dudley Hoskins, y la administradora de APHIS, Kelly Moore, además de la codirectora de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), María Romano, y el director general de Salud Animal del Senasica, Gabriel Ayala.

Agricultura recordó que hasta ahora se han reabierto operaciones en las estaciones cuarentenarias de Agua Prieta, Sonora, San Jerónimo y Puerto Palomas, Chihuahua, y se espera que a finales de noviembre se reanuden las exportaciones a través del puerto de Nogales, Sonora.

El pasado 16 de octubre, México interrumpió la exportación de ganado desde Sonora a EE.UU. por la puerta fronteriza de Agua Prieta (Sonora) a Douglas (Arizona,) por un caso de fiebre aftosa.

Agua Prieta había reanudado los envíos a EE.UU. el pasado 24 de agosto, con unas 750 cabezas y el objetivo de alcanzar gradualmente 1.500 animales diarios, tras más de un año de interrupciones vinculadas al gusano barrenador del ganado.