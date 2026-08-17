Récord de retiros de Afores por desempleo en el año

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Ciudad de México.- Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) acumularon un total de 27 mil 52 millones de pesos entre enero y julio.

Esto representó un crecimiento de 23.4% en comparación con los 21 mil 87.3 millones de pesos reportados en el mismo lapso del año previo en términos reales, es decir, al restar la inflación.

Es un máximo histórico para un lapso similar, indican datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En el desglose mensual, los retiros correspondientes únicamente a julio sumaron 4 mil 610 millones de pesos, un alza real de 24.8% en comparación con los 3 mil 582.2 millones retirados de las cuentas individuales hace un año.

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Julio fue el mes con el monto más alto de retiros desde que se tienen registros de esta actividad por parte del regulador, a partir de enero de 2005.

Los datos muestran que, respecto al número de trabajadores que hicieron uso de este derecho, alcanzó un millón 250 mil personas entre enero y julio. Significa un incremento de 16.9% frente al millón 68 mil 329 registros del mismo periodo de 2025, lo que se traduce en 181 mil 447 trabajadores adicionales.

Sólo durante julio, 207 mil 348 personas concretaron el trámite de retiro de su cuenta individual.

El retiro por desempleo permite a los trabajadores disponer de una parte de su ahorro. Para solicitarlo, el titular debe registrar, al menos, 46 días sin cotizar ante el IMSS.

El mes pasado, las administradoras que registraron el mayor flujo de retiros por desempleo fueron Coppel con mil 43 millones de pesos; seguida de Azteca, 736 millones; XXI Banorte, 688 millones; Banamex, 658 millones; Sura, 553 millones.