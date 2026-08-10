logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Recortes a Pemex afectan proyectos

Gobierno quitó 165 mmdp a la empresa en subsidios

Por El Universal

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
A
Recortes a Pemex afectan proyectos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El gobierno federal recortó 164 mil millones de pesos en subsidios a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que impacta los planes a largo plazo en refinación y mantenimiento físico de la paraestatal.

      El recorte se dio en el Ramo 21,  al que se quitó 61.7% del presupuesto aprobado para el primer semestre de 2026 (enero a junio). 

      De acuerdo con la Ley de Ingresos 2026, las metas financieras de Pemex para el primer trimestre del año fueron de 474 mil 308.1 millones de pesos; sin embargo, el reporte consolidado establece que los ingresos reales observados por la petrolera sumaron apenas 343 mil 538 millones de pesos en el mencionado periodo. 

      Esto significa que la empresa registró un faltante de 130 mil 770.1 mdp en comparación con el monto presupuestado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo anterior se agudizó con la incapacidad de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, para alcanzar la autosuficiencia de gasolinas prometida, y la falta de rentabilidad comercial de los nuevos complejos petroquímicos.

      Así, el recorte de la Federación, sumado a la baja recaudación, forzó a la directiva de Pemex a implementar un recorte de emergencia en sus egresos por más de 45 mil mdp, para no rebasar los techos de endeudamiento neto autorizados por el Congreso.

      A la crisis de Pemex se suman las pérdidas por robo de combustibles a sus ductos. Reportes financieros de la paraestatal señalan que la sustracción ilegal de crudo, gasolinas, diesel y turbosina dejó una pérdida operativa de 9 mil 180 mdp entre abril y junio, la más severa desde 2018.

      La propia petrolera reportó la semana pasada que, derivado de ello, sus ganancias se redujeron 69.7% en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de un año antes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Citlalli Hernández rechaza iniciativa de réplica en mañaneras
        Citlalli Hernández rechaza iniciativa de réplica en mañaneras

        Citlalli Hernández rechaza iniciativa de réplica en mañaneras

        SLP

        El Universal

        La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena defiende las conferencias matutinas ante la propuesta del PAN.

        UNAM asigna citas para examen presencial a 74% de aspirantes
        UNAM asigna citas para examen presencial a 74% de aspirantes

        UNAM asigna citas para examen presencial a 74% de aspirantes

        SLP

        El Universal

        Por primera vez, la UNAM habilita tres sedes fuera de Ciudad de México para facilitar el acceso.

        Fallece Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro
        Fallece Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro

        Fallece Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro

        SLP

        El Universal

        El empresario guatemalteco dejó una huella importante en la industria farmacéutica mexicana.

        Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo en segundo informe municipal
        Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo en segundo informe municipal

        Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo en segundo informe municipal

        SLP

        El Universal

        Quiroz García afirmó que el dolor se convierte en fuerza para el futuro de Uruapan y sus habitantes.