Recortes a Pemex afectan proyectos

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Ciudad de México.- El gobierno federal recortó 164 mil millones de pesos en subsidios a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que impacta los planes a largo plazo en refinación y mantenimiento físico de la paraestatal.

El recorte se dio en el Ramo 21, al que se quitó 61.7% del presupuesto aprobado para el primer semestre de 2026 (enero a junio).

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2026, las metas financieras de Pemex para el primer trimestre del año fueron de 474 mil 308.1 millones de pesos; sin embargo, el reporte consolidado establece que los ingresos reales observados por la petrolera sumaron apenas 343 mil 538 millones de pesos en el mencionado periodo.

Esto significa que la empresa registró un faltante de 130 mil 770.1 mdp en comparación con el monto presupuestado.

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Lo anterior se agudizó con la incapacidad de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, para alcanzar la autosuficiencia de gasolinas prometida, y la falta de rentabilidad comercial de los nuevos complejos petroquímicos.

Así, el recorte de la Federación, sumado a la baja recaudación, forzó a la directiva de Pemex a implementar un recorte de emergencia en sus egresos por más de 45 mil mdp, para no rebasar los techos de endeudamiento neto autorizados por el Congreso.

A la crisis de Pemex se suman las pérdidas por robo de combustibles a sus ductos. Reportes financieros de la paraestatal señalan que la sustracción ilegal de crudo, gasolinas, diesel y turbosina dejó una pérdida operativa de 9 mil 180 mdp entre abril y junio, la más severa desde 2018.

La propia petrolera reportó la semana pasada que, derivado de ello, sus ganancias se redujeron 69.7% en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de un año antes.