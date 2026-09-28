Recursos a Birmex aumentan con la 4T

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Ciudad de México.- En los ocho años que lleva en el poder la autollamada Cuarta Transformación, se han aumentado año con año los recursos destinados al funcionamiento de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), al pasar de 2 mil 500 mdp en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto (2018), a más de 23 mil millones de pesos en 2026; es decir, su presupuesto anual se incrementó casi 10 veces.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los dos años que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, le han asignado más de 80 mil millones de pesos a la empresa pública. Sin embargo, más presupuesto no se ha traducido en una mejor producción de vacunas, objetivo por el que fue creado, o en el abasto óptimo de medicamentos, tarea que le fue encomendada desde finales de 2023.

Por el contrario, la mayor parte de los recursos se utilizaron para paliar los contagios de Covid-19 y acondicionar la Megafarmacia, asignaciones en las que tampoco tuvo éxito porque la pandemia dejó más de 800 mil fallecidos por el virus (cifra que pone a México entre los primeros lugares a nivel mundial), y la bodega de Huehuetoca no fue surtida (en diciembre de 2024 apenas tenía 0.5% de su capacidad). Así como para la contratación de personal.

En 2019, Birmex gastó 4 mil 953 millones de pesos, lo que significó 27.7% más de lo que le aprobó la Cámara de Diputados para ese año.

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En 2023, Birmex gastó 5 mil 139 millones de pesos. Ese año se le encomendó echar a andar el proyecto de la Megafarmacia, y para ello se le autorizaron mil 241 millones de pesos extras a su presupuesto para invertir en la bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México.

En 2024, Birmex gastó 11 mil 187 millones de pesos, y de éstos, 2 mil 429 millones fueron para la operación de la Megafarmacia, abandonando la producción de vacunas.

En 2025, Birmex erogó 11 mil 736 millones de pesos, de los 16 mil 707 millones aprobados, porque ya sin la carga de la Megafarmacia, que dejó de funcionar como tal el año previo, gastó menos en gastos de operación.

En febrero de 2025, la Auditoría Superior de la Federación determinó que Birmex debía aclarar el destino de mil 44 millones de pesos, por diversas irregularidades en compra de medicamentos en 2023.