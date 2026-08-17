Reducirán ambulantes en la Alameda Central
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Ciudad de México.- Tras el desbordamiento del comercio ambulante en la Alameda Central y el replanteamiento de la estrategia para reordenarlo, el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la capital, Adolfo Llubere Sevilla, explicó que se reducirá el número de puestos permitidos y los que acepten tendrá que cumplir con las regulaciones en materia sanitaria y protección civil".
"En este primer momento son cerca de 70. Es un 70-90. Es lo que puede soportar la Alameda", detalló el funcionario capitalino, quien dijo que varios vendedores rechazan la reducción de espacios para la venta que propuso el gobierno.
Sin embargo, expuso, que están en pláticas con los líderes para que conviva la venta y el disfrute de las personas al espacio público.
"Aquí (en la Alameda) no son cocinas populares, no vamos a permitir que pongan mesas y sillas, para eso son los locales establecidos, es un parque urbano. Lo deben entender los comerciantes, es que se deben de regular", explicó el funcionario.
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Ante el bloqueo de los ambulantes sobre Eje Central y Avenida Juárez por la mañana del domingo, Llubere Sevilla comentó que algunos comerciantes que sí aceptaron la reducción que planteó el gobierno, a quienes sí se les dejó ingresar al interior del parque.
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