Reforma de Sheinbaum no vulnera autonomía del INE, afirma Laura Itzel

El proyecto de reforma política impulsado por Sheinbaum busca fortalecer la autonomía del INE y la representación de todas las minorías en el proceso electoral.

Por El Universal

Enero 15, 2026 07:54 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, aseveró que el proyecto de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no vulnerará la autonomía ni la independencia del INE.

Asimismo, la senadora morenista rechazó que el proyecto pueda calificarse como una "Ley Maduro", como han señalado sectores de la oposición al acusar que se estará creando un sistema de partido hegemónico al desaparecer a los partidos pequeños.

Argumentó que el proceso se encuentra todavía en una fase de debate y construcción de consensos, por lo que no existe aún una propuesta definitiva ni está definido si la cámara de origen será San Lázaro o el Senado.

"Lo que sí les quiero decir es garantizar la independencia, la autonomía, del órgano electoral, la representación de todas las minorías y mayorías, la proporcionalidad. Venimos de la lucha por la democracia y en ese sentido no hay ni un paso atrás", dijo en rueda de prensa.

Indicó que tanto ella como la presidenta Sheinbaum han reiterado que la reforma tendrá como eje central preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), al tiempo que se fortalece la democracia y la justicia electoral.

Exhortó a evitar especulaciones sobre el contenido de la reforma, al recordar que aún no existe un documento final que pueda ser discutido o modificado.

"Todavía no está la liebre, no la han cazado, para que ya estemos hablando del asado. Una vez que esté el documento se abrirá el proceso de discusión, siempre escuchando la opinión del pueblo", señaló.

Laura Itzel Castillo rechazó los calificativos que equiparan la reforma con modelos autoritarios y sostuvo que el único "calificativo válido" es el de democracia y justicia.

