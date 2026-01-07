logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum recibe primera revisión de la reforma electoral

Se plantea la reducción de recursos para partidos políticos y diputados como puntos clave en la reforma electoral.

Por El Universal

Enero 07, 2026 01:35 p.m.
A
Sheinbaum recibe primera revisión de la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que ya recibió la primera revisión de la reforma electoral, que aclaró "no está terminada la propuesta".

"No, todavía no está lista la reforma", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional.

Aseguró que de acuerdo con los foros realizados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, la gente quiere que se reduzcan los recursos.

"Coinciden en los foros varios planteamientos; uno, reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones [...]. Entonces, en general, el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan y en los foros se planteó así, es algo en donde consideramos que es importante", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"La otra es reducir el número de diputados, pero no está claro la conformación hasta qué número y la conformación; cómo resolver el problema de los plurinominales que la gente no está de acuerdo. En fin, todavía hay algunos temas que debatir", añadió la titular del Ejecutivo federal.

Explicó que en los foros realizados por la Comisión Presidencial en los estados hubo diversas opiniones, "desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas, nada más de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tener".

El asunto, dijo, es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados.

Tras la visita este martes a Palacio Nacional de Pablo Gómez, Sheinbaum dijo que se reunirá el próximo lunes con los coordinadores parlamentarios

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum recibe primera revisión de la reforma electoral
Sheinbaum recibe primera revisión de la reforma electoral

Sheinbaum recibe primera revisión de la reforma electoral

SLP

El Universal

Se plantea la reducción de recursos para partidos políticos y diputados como puntos clave en la reforma electoral.

Incrementan asesinatos de policías en 2025; suman 348 víctimas
Incrementan asesinatos de policías en 2025; suman 348 víctimas

Incrementan asesinatos de policías en 2025; suman 348 víctimas

SLP

El Universal

El año 2025 registró un preocupante incremento en los asesinatos de policías en México.

Logra Profepa rescate de lobo marino en Sonora
Logra Profepa rescate de lobo marino en Sonora

Logra Profepa rescate de lobo marino en Sonora

SLP

El Universal

Esto, luego de una intensa búsqueda en el área del Arco de la Lágrima, en San Carlos

Calendario SEP: ¿Cuándo es el regreso a clases?
Calendario SEP: ¿Cuándo es el regreso a clases?

Calendario SEP: ¿Cuándo es el regreso a clases?

SLP

El Universal

El calendario de la SEP establece el regreso a clases para el 12 de enero. Prepara la vuelta a las aulas.