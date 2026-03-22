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Reforma laboral formaliza a 1.3 millones en plataformas digitales

La STPS resalta que la regulación en apps impulsa derechos laborales y desarrollo económico.

Por El Universal

Marzo 22, 2026 07:03 p.m.
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Reforma laboral formaliza a 1.3 millones en plataformas digitales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que la implementación de la reforma laboral en plataformas digitales ha permitido avanzar en la formalización laboral de al menos 1.3 millones de personas trabajadores dentro de uno de los sectores más dinámicos de la economía digital.

Acciones de la autoridad

"En un contexto global donde la regulación del trabajo mediado por aplicaciones ha sido objeto de amplio debate, incluso en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, México ha impulsado una solución construida a través del diálogo social, con la participación de empresas, organizaciones de personas trabajadoras y autoridades", resaltó.

En un comunicado, la dependencia detalló que dicha reforma ha permitido que al cierre de febrero de 2026 se beneficie a un millón 250 mil 898 personas vinculadas a plataformas digitales.

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Detalles confirmados

De ese toral, 163 mil 896 personas superaron el umbral de ingreso neto mensual, consolidándose como puestos de trabajo formales, al estar inscritas en 16 plataformas digitales registradas.

Esto les permite acceder a la cobertura completa del Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluye: Enfermedades y maternidad, Riesgos de trabajo, Invalidez y vida, Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, Guarderías y prestaciones sociales.

La STPS aclaró que las personas que no alcanzaron el umbral de ingreso mensual, pero fueron registradas, cuentan con cobertura del seguro de riesgos de trabajo, que garantiza protección ante accidentes en trayecto o durante el desempeño de sus actividades.

Este seguro otorga pago del 100 por ciento del salario registrado durante incapacidades y atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

"El salario promedio diario asociado a las personas beneficiarias es de 432.2 pesos, lo que refleja condiciones laborales más claras y protegidas dentro de este modelo de trabajo", precisó.

La STPS subrayó que la reforma en plataformas digitales demuestra que la innovación tecnológica puede coexistir con la garantía de derechos laborales, avanzando hacia un modelo en el que la competitividad no dependa de la precarización, sino del cumplimiento normativo y la inclusión social.

Aseguró que con esta acción, México se posiciona como referente internacional en la construcción de esquemas regulatorios que permiten formalizar nuevas formas de trabajo sin frenar el desarrollo económico ni la operación empresarial.

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