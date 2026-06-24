Reitera presidenta rechazo al nepotismo

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CIUDAD DE MÉXICO.- De cara a las elecciones de 2027 y ante casos como el impulso en San Luis Potosí de la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo (Partido Verde) para la gubernatura, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo al nepotismo.

En su conferencia mañanera de este martes, expresó que a la gente no le gusta que un familiar se quede como sustituto en un cargo.

"¿Apelaría usted a la cuestión moral de los candidatos?", se le preguntó.

"Ya depende de cada partido político lo que haga y de la votación. A la gente no le gusta que sea el familiar el que se quede, pero ya depende de cada partido político", respondió.

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"Yo no estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo, tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo. No puede ser que quede el hermano, el primo, el padre, la madre, la esposa. Hasta el cuarto nivel, que es como está la ley", declaró.

Mencionó que ya existe una legislación sobre la materia, pero es aplicable para 2030.

"Evidentemente, si esa propuesta la hice yo, pues no estoy de acuerdo que en 2027 haya algún familiar; sin embargo, ya no quedó en la Constitución para 2027. El partido Morena asumió eso desde 2027", enfatizó la Mandataria.

"No estoy de acuerdo con que se proponga un familiar directo y tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio en el caso del género para justificar el que vaya una persona u otra persona", agregó la mandataria, al señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe regular sobre la igualdad de género.

"¿Hay que garantizar la equidad de género? Sí, pero no hay que abusar para orientar a quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Ese es mi punto de vista ahora. Eso no está legislado para el 27, tendría que avanzarse en esa legislación", expresó en su discurso.

Rumbo a las elecciones del próximo año y ante las modificaciones en materia electoral en Michoacán por la conformación del Movimiento del Sombrero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se le cierra la puerta a nadie.