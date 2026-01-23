logo pulso
Reportan conato de incendio en refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco

Pemex logra controlar conato de incendio en planta de Refinería en Paraíso

Por El Universal

Enero 23, 2026 12:10 p.m.
Reportan conato de incendio en refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., enero 23 (EL UNIVERSAL).- Un conato de incendio se registró en una planta de proceso al interior de la Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, reportaron autoridades.

El incidente se debió a una pérdida de contención en una de las líneas de descarga, ocasionando el conato de incendio que obligó a la activación del Plan de Respuesta a Emergencia.

De acuerdo con las autoridades estatales, personal especializado contraincendios de Petróleos Mexicanos (Pemex) logró controlar la situación y se eliminaron riesgos inherentes en la zona aledaña al evento.

Asimismo, aclararon que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la Refinería Olmeca opera con normalidad. "Es importante destacar que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la Refinería Olmeca opera con normalidad, de manera estable y segura", señaló en un comunicado Pemex.

