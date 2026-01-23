Reportan conato de incendio en refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco
Pemex logra controlar conato de incendio en planta de Refinería en Paraíso
VILLAHERMOSA, Tab., enero 23 (EL UNIVERSAL).- Un conato de incendio se registró en una planta de proceso al interior de la Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, reportaron autoridades.
El incidente se debió a una pérdida de contención en una de las líneas de descarga, ocasionando el conato de incendio que obligó a la activación del Plan de Respuesta a Emergencia.
De acuerdo con las autoridades estatales, personal especializado contraincendios de Petróleos Mexicanos (Pemex) logró controlar la situación y se eliminaron riesgos inherentes en la zona aledaña al evento.
Asimismo, aclararon que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la Refinería Olmeca opera con normalidad. "Es importante destacar que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la Refinería Olmeca opera con normalidad, de manera estable y segura", señaló en un comunicado Pemex.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Reportan conato de incendio en refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco
El Universal
Pemex logra controlar conato de incendio en planta de Refinería en Paraíso
Entrega México al FBI a dos objetivos prioritarios
El Universal
Ryan James Wedding es considerado presunto líder de una red de tráfico y trasiego de droga transnacional
Harfuch dice que la gente "está feliz" por captura de "El Botox"
El Universal
Omar García Harfuch lleva a cabo la captura de El Botox en Michoacán, acabando con las acciones criminales del delincuente.