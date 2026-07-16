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Reportan más extorsión con montachoques

Por El Universal

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Reportan más extorsión con montachoques
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer un incremento de entre 5% y 10% en los casos de extorsión mediante la modalidad conocida como montachoques durante el primer semestre del presente año.

      Llamó a los automovilistas a no negociar con los agresores y contactar de inmediato a su compañía aseguradora.

      La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, explicó que la estimación proviene de los reportes de las aseguradoras afiliadas en la Ciudad de México y el Estado de México, ya que el organismo todavía no cuenta con una medición nacional de este delito.

      Explicó que los montachoques consisten en provocar o simular un accidente vial para intimidar a los conductores y exigirles dinero en efectivo mediante amenazas o actos de violencia.

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      "Lo que más nos preocupa es la seguridad del asegurado. Cuando sabemos que hay alguna situación de este estilo, se le dice que llame al 911. No tenemos cifras claras de cuántos vehículos son los que podrían caer en esta situación, normalmente lo que yo te diría es que los montachoques buscan vehículos que no cuenten con seguro".

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