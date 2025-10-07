Rescatan a hombre secuestrado y amarrado dentro de una casa en Reynosa

REYNOSA, Tamps.- Elementos de la Guardia Estatal del municipio de Reynosa rescataron a un hombre que se encontraba privado de la libertad, atado de pies y manos y con los ojos vendados.

Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades de que en una vivienda ubicada en la calle Hierro de la colonia Villas de la Joya se encontraba una persona del sexo masculino que se encontraba privado de la libertad.

El ciudadano fue atado de pies, manos y con los ojos vendados al interior de una vivienda en aparente estado de abandono.

Al entrevistarlo, comentó que se encontraba trabajando como vigilante de automóviles en un supermercado de la colonia aledaña, Villas Diamante, cuando cuatro personas armadas lo privaron de la libertad; sin recordar la fecha exacta del suceso.

Con el propósito de garantizar su integridad, se solicitó la presencia de servicios médicos para su valoración y traslado a un hospital.