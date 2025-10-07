logo pulso
Rescatan a hombre secuestrado y amarrado dentro de una casa en Reynosa

La víctima, un vigilante de autos, fue hallada con los ojos vendados y las extremidades atadas tras una denuncia ciudadana

Por El Universal

Octubre 07, 2025 10:21 a.m.
A
Rescatan a hombre secuestrado y amarrado dentro de una casa en Reynosa

REYNOSA, Tamps.- Elementos de la Guardia Estatal del municipio de Reynosa rescataron a un hombre que se encontraba privado de la libertad, atado de pies y manos y con los ojos vendados.

Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades de que en una vivienda ubicada en la calle Hierro de la colonia Villas de la Joya se encontraba una persona del sexo masculino que se encontraba privado de la libertad.

El ciudadano fue atado de pies, manos y con los ojos vendados al interior de una vivienda en aparente estado de abandono.

Al entrevistarlo, comentó que se encontraba trabajando como vigilante de automóviles en un supermercado de la colonia aledaña, Villas Diamante, cuando cuatro personas armadas lo privaron de la libertad; sin recordar la fecha exacta del suceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el propósito de garantizar su integridad, se solicitó la presencia de servicios médicos para su valoración y traslado a un hospital.

SLP

El Universal

La víctima, un vigilante de autos, fue hallada con los ojos vendados y las extremidades atadas tras una denuncia ciudadana

