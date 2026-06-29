Restricciones y precios de la FIFA frenan las ventas

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Ciudad de México.- Los comercios, restaurantes, hoteles y otros negocios turísticos vendieron menos de lo previsto en las primeras semanas del Mundial de Futbol, revelan encuestas de organismos empresariales.

Esto se debe a las restricciones legales para usar logos y marcas de la FIFA, pagos por transmitir los encuentros, los altos precios y porque se programaron pocos partidos en México.

Más allá de los festejos en avenidas, plazas, glorietas y monumentos, sólo 11.6% de los empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que tuvo mayores ventas en la primera semana del evento deportivo que se inauguró el 11 de junio en la capital del país.

La mayoría, 54.7% de los empresarios, reportó ventas similares a las habituales, 22.1% registró disminuciones y 11.6% consideró que es temprano para ver los resultados.

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La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) también dio a conocer que sólo 50% de los restaurantes informó que sus ventas estuvieron por encima de una semana regular, con un ticket promedio de 251 a 600 pesos por persona.

El economista en jefe de Finamex, Víctor Gómez Ayala, calculó que el impacto del Mundial en la economía será de 0.2 puntos porcentuales, porque se jugarán pocos partidos y se concentran en tres ciudades, por lo que la llegada de turistas es menor a que si hubiesen albergado todos los juegos.

"Sólo algunos negocios y algunas industrias son las que captan el beneficio", dijo.

"Los precios tan altos del Mundial hicieron que la gente prefiriera mejor no asistir, por eso los turistas ven los partidos en pantallas de los Fan Fest y celebran en las calles. Pareciera que con esos niveles de precios están matando a la gallina de los huevos de oro", añadió el analista.

El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ignacio Martínez, destacó que en este Mundial "ves a gente festejando, no consumiendo. Se desborda la celebración de otra forma".

Comprar una playera oficial implica gastar, al menos, ocho salarios mínimos, mientras que acudir a algún restaurante a ver la transmisión es caro para la mayoría de la población y por la legislación no se pueden usar marcas o realizar publicidad sobre las transmisiones.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, señaló que el impacto del Mundial ha sido desigual.