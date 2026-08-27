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Nacional

Retiro de visas de turistas cambia dinámica fronteriza

Bajan los cruces y con ello la economía en comercios de EU

Por El Universal

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Retiro de visas de turistas cambia dinámica fronteriza
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      Ciudad Juárez, Chih.- El retiro de visas de turistas por parte de las autoridades estadounidenses a personas que viven en la frontera mexicana ha modificado la dinámica regional entre ambos países.

      Esta situación ha afectado no sólo a las madres mexicanas que decidieron que sus hijos nacieran en Estados Unidos, lo que las autoridades estadounidenses llaman "turismo de parto" y que señalan como una causa para cancelar visas. También ha bajado el cruce de personas que regularmente iban a donar plasma, padres y madres que llevaban a sus hijos a escuelas en Texas y familias que los fines de semana iban a hacer compras. Como consecuencia, ya se ve un impacto en escuelas de Ciudad Juárez y comercios de El Paso, Texas.

      Roberto Anaya, subsecretario de Educación en la zona norte de Chihuahua, explicó que varios colegios privados de Juárez reportaron un aumento en su matrícula.

      Asimismo, en comercios de la zona centro de El Paso es clara la disminución de clientes y, por lo tanto, de ventas.

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      De acuerdo con empleados de tiendas que están cruzando el Puente Internacional Paso del Norte, que colinda con la zona centro de El Paso, desde que se incrementó el retiro de visas, sus ventas se desplomaron. En esa zona era común ver a juarenses que cruzaban a comprar artículos de todo tipo, pues las tiendas están inmediatamente después del puente internacional.

      En contraste, en Juárez los centros comerciales reportaron en la última semana un aumento de 10% en clientes.

      Abogados de inmigración señalaron que son al menos 900 visas las que las autoridades de EU han quitado o revocado en la región por el "turismo de parto" y otras circunstancias, por lo que exhortan a los padres de familia a no cruzar de momento.

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