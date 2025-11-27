logo pulso
Reunión con Augusto, para revisar agenda de Congreso: Sheinbaum

La presidenta revisó con Morenistas temas como Ley de Aguas y Ley contra la Extorsión.

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 11:43 a.m.
A
Revisan agenda legislativa.

Revisan agenda legislativa.

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el encuentro que tuvo ayer con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, fue para revisar la agenda del Congreso.

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se reúne "muy seguido" con Adán Augusto López y con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, con quien habló ayer por teléfono.

"Para temas de agenda del Congreso. Me reúno con ellos muy seguido, por lo menos todos los lunes. Este lunes nos reunimos porque tenía yo otra agenda, ya no pude reunirme con ellos. Entonces quedan pendientes algunas leyes", refirió.

Señaló que hablaron de la Ley contra la Extorsión, de la Ley de Aguas y "asuntos legislativos".

La presidenta revisó con Morenistas temas como Ley de Aguas y Ley contra la Extorsión.

