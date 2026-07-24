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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Revelan detalles sobre el asesinato de alcalde

Por El Universal

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Revelan detalles sobre el asesinato de alcalde
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      CUERNAVACA, Mor.- Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, fue ejecutado de tres balazos, uno en la cabeza, otro en la espalda y el tercero en un brazo. Todos los disparos de arma de fuego entraron por la espalda, lo que sugiere que el edil intentó eludir el ataque armado en el interior de su oficina, de acuerdo con un reporte preliminar.

      Los datos que surgen de forma extraoficial indican que los sicarios utilizaron un arma calibre .380 y luego de cometer el crimen —de acuerdo con la imagen tomada por una cámara de video doméstica—, salieron del Palacio Municipal y montaron una motocicleta pequeña. Ambos llevaban puestos los cascos y sus rostros nunca fueron identificados.

      El cuerpo del edil fue entregado a su familia la noche del miércoles tras los exámenes periciales y la necropsia de ley, así como el análisis sobre el curso de las balas y los daños a su organismo que le provocaron la muerte.

      El asesinato de Lavín Romero, del PVEM, desató críticas respecto a la ausencia de escoltas para cuidar su integridad, luego de las amenazas que recibió a través de mantas por grupos del crimen organizado.

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      En enero pasado, sufrió un ataque armado mientras viajaba con su esposa.

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