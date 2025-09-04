Ritual chamánico en el Senado para purificación espiritual
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República se llenó de incienso, copal y rezos para limpiar el alma, alejar enfermedades y atraer buenas vibras por parte de una chamana tzotzil proveniente de San Juan Chamula, para la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.
La ceremonia en la Cuña del Senado se realizó a cuatro días de iniciado el periodo ordinario de sesiones, donde la senadora morenista le corresponderá dirigir las sesiones y reformas como la electoral.
Enfundada en el tradicional chuj, es decir un poncho de lana negra, la curandera Guadalupe Pérez, con un recipiente de barro con copal e incienso, rezó mientras pasaba el humo aromático alrededor de la senadora, Laura Itzel Castillo.
Todo ello previo al inicio del Foro Nacional: Reconocimiento y Pluralismo para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, convocado por la senadora chiapaneca Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Cabe destacar que no es la primera vez que se realizan este tipo de rituales indígenas en el Senado, incluso algunos han sido criticados por el sacrificio de animales.
Ello ocurrió en abril del 2024, cuando el senador por Morena, Adolfo Gómez Hernández, organizó y encabezó un ritual donde una gallina fue sacrificada en el interior de la sede del Senado de la República, durante el evento "Ofrenda por el Día de la Lluvia (Tláloc)", lo que fue durante cuestionado por grupos defensores de animales.
