Riviera Nayarit se posiciona como destino de playa diverso

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La

se posiciona como uno de los

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más completos y diversos de México, porque en este territorio se albergaque van desde islas apartadas y playas poco exploradas hasta pueblos costeros llenos de vida que ofrecen experiencias para todo tipo de viajero, desde los que buscan descanso absoluto hasta quienes prefieren aventura y contacto con la naturaleza.Elde este lugar del estado de Nayarit, de acuerdo con la, también se refleja en su, con una amplia oferta que incluye más de 70 opciones entre bungalows, hoteles, resorts, spas y centros de bienestar.Así comoque se integran de manera armónica con los paisajes dely la. A ello se suma una agenda vibrante con más de 100 eventos anuales que abarcan disciplinas como surf, polo, pesca, vela y actividades culturales.Algunos de los destinos deque lo hacen auténtico son:continúan posicionándose como referentes de, con un crecimiento notable en inversión y, superando las 500 residencias en los últimos años.Su combinación delo convierten en uno de los enclaves más sofisticados delMexicano.No obstante, la riqueza dese extiende a lo largo de todo su territorio. En, ely relajado convive con el surf, la gastronomía y una vibra bohemia que atrae a visitantes de todo el mundo.-conocido por los locales como-destaca como elde la región, con iniciativas artísticas, espacios comunitarios y una identidad que celebra la creatividad local.Y del, la revista, asegura que se consolida como una de las principales puertas de entrada al destino, con, desarrollos hoteleros de lujo, marinas de clase mundial y una oferta ideal para el. Sus playas doradas, actividades recreativas y spas de alto nivel lo convierten en un punto clave para el descanso y el entretenimiento.En tanto,representa la fusión entre, donde la vida de un antiguo pueblo pesquero convive con una de las marinas más importantes delmexicano, ofreciendo experiencias auténticas junto a servicios de primer nivel.Por esta razón,, gobernador del estado de Nayarit, señaló:"Nayarit es un destino que se vive con todos los sentidos, en su naturaleza, en su gente y en cada experiencia que ofrece. Nos entusiasma ver cómose posiciona con mayor fuerza en el circuito global de destinos de alto valor, pero, sobre todo, nos motiva seguir construyendo un lugar donde cada visitante encuentre algo auténtico que lo haga querer regresar. Este reconocimiento no solo fortalece su proyección internacional, también se traduce en bienestar y mejores condiciones de vida para las comunidades locales".