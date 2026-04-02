Riviera Nayarit se posiciona como destino de playa diverso
Punta Mita y Sayulita destacan por su desarrollo inmobiliario y ambiente cosmopolita, respectivamente.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- LaRiviera Nayarit se posiciona como uno de los destinos de playa
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más completos y diversos de México, porque en este territorio se alberga 25 microdestinos que van desde islas apartadas y playas poco exploradas hasta pueblos costeros llenos de vida que ofrecen experiencias para todo tipo de viajero, desde los que buscan descanso absoluto hasta quienes prefieren aventura y contacto con la naturaleza.
El crecimiento sostenido de este lugar del estado de Nayarit, de acuerdo con la revista Forbes, también se refleja en su infraestructura turística, con una amplia oferta que incluye más de 70 opciones entre bungalows, hoteles, resorts, spas y centros de bienestar.
Así como nueve campos de golf que se integran de manera armónica con los paisajes del Pacífico y la Sierra Madre Occidental. A ello se suma una agenda vibrante con más de 100 eventos anuales que abarcan disciplinas como surf, polo, pesca, vela y actividades culturales.
Algunos de los destinos de Riviera Nayarit que lo hacen auténtico son: Punta Mita continúan posicionándose como referentes de lujo y exclusividad, con un crecimiento notable en inversión y desarrollo inmobiliario, superando las 500 residencias en los últimos años.
Su combinación de playas vírgenes, servicios de alto nivel y experiencias personalizadas lo convierten en uno de los enclaves más sofisticados del Pacífico Mexicano.
No obstante, la riqueza de Riviera Nayarit se extiende a lo largo de todo su territorio. En Sayulita, el ambiente cosmopolita y relajado convive con el surf, la gastronomía y una vibra bohemia que atrae a visitantes de todo el mundo.
San Francisco -conocido por los locales como San Pancho -destaca como el corazón cultural de la región, con iniciativas artísticas, espacios comunitarios y una identidad que celebra la creatividad local.
Y del Nuevo Nayarit, la revista, asegura que se consolida como una de las principales puertas de entrada al destino, con infraestructura de primer nivel, desarrollos hoteleros de lujo, marinas de clase mundial y una oferta ideal para el turismo familiar. Sus playas doradas, actividades recreativas y spas de alto nivel lo convierten en un punto clave para el descanso y el entretenimiento.
En tanto, La Cruz de Huanacaxtle representa la fusión entre tradición y modernidad, donde la vida de un antiguo pueblo pesquero convive con una de las marinas más importantes del Pacífico mexicano, ofreciendo experiencias auténticas junto a servicios de primer nivel.
Por esta razón, Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador del estado de Nayarit, señaló:
"Nayarit es un destino que se vive con todos los sentidos, en su naturaleza, en su gente y en cada experiencia que ofrece. Nos entusiasma ver cómo Riviera Nayarit se posiciona con mayor fuerza en el circuito global de destinos de alto valor, pero, sobre todo, nos motiva seguir construyendo un lugar donde cada visitante encuentre algo auténtico que lo haga querer regresar. Este reconocimiento no solo fortalece su proyección internacional, también se traduce en bienestar y mejores condiciones de vida para las comunidades locales".
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