Ronald Johnson: vamos contra redes criminales en México
Autoridades mexicanas y socios internacionales se reúnen para fortalecer esfuerzos contra el lavado de dinero.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- "Vamos contra las redes criminales en su totalidad", advirtió el embajador de Estados Unidos en México,Ronald Johnson .
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En el marco de la colaboración y coordinación en materia de seguridad, Johnson participó con autoridades mexicanas y socios internacionales en un taller enfocado en fortalecer los esfuerzos contra las finanzas ilícitas.
"Combatir el 'lavado' de dinero no es solo un tema técnico, es una prioridad estratégica para desmantelar las redes financieras que sostienen a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas.
"A través de una sólida cooperación impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos tras las redes criminales en su totalidad - cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura", dijo Johnson en sus redes sociales.
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