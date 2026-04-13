Ronald Johnson: vamos contra redes criminales en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- "Vamos contra las redes criminales en su totalidad", advirtió el embajador de Estados Unidos en México,

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En el marco de la colaboración y coordinación en materia de seguridad, Johnson participó cony socios internacionales en un taller enfocado en fortalecer los esfuerzos contra las finanzas ilícitas."Combatir el 'lavado' de dinero no es solo un tema técnico, es unapara desmantelar las redes financieras que sostienen a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas."A través de una sólida cooperación impulsada por Donald Trump y la presidenta, vamos tras las redes criminales en su totalidad - cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura", dijo Johnson en sus redes sociales.