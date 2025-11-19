Ryan Wedding: de estrella olímpica a líder narco del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- A los 15 años, Ryan James Wedding ingresó en el Equipo Nacional Canadiense de Esquí. Apasionado del snowboard, parecía tener un futuro brillante. Hoy, está incluido en la lista de fugitivos más buscados del FBI, señalado de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En 1999, ganó una medalla de bronce en el eslalon gigante paralelo, en el Campeonato Mundial Junior. Dos años después, repitió medalla.

Wedding llegó a los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City como una gran promesa del snowboard canadiense. Sin embargo, en la competencia no le fue tan bien, al finalizar en el puesto 24.

Wedding abandonó el snowboarding, incursionó en el culturismo y luego en el sector inmobiliario.

Sin embargo, su fuente real de recursos se descubriría más tarde, era el cultivo de marihuana en un almacén, donde la policía encontró cannabis por 10 millones de dólares. La policía no halló pruebas para poder imputarle cargos y durante el allanamiento Wedding no se encontraba en la propiedad, por lo que no fue acusado.

El exdeportista decidió diversificar su negocio de drogas y se asoció con traficantes de cocaína iraníes y rusos.

En 2008, el gobierno de Estados Unidos le tendió una trampa. Wedding quiso hacer negocios de compra de cocaína con un hombre que resultó ser agente del gobierno. Fue condenado a cuatro años de prisión.

Tras su liberación, según las autoridades estadounidenses, Wedding huyó a México.

El 17 de octubre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de "liderar un grupo delictivo organizado transnacional dedicado al tráfico de cocaína y al asesinato, incluyendo el de civiles inocentes".

En marzo pasado, fue incluido en la lista de fugitivos más buscados, y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofreció 10 millones de dólares de recompensa por información que condujera a su captura. Este miércoles, la recompensa fue elevada a 15 millones de dólares.

Kash Patel director del FBI, dijo este miércoles que Wedding permanece en México, protegido por el grupo criminal al que se asoció: el Cártel de Sinaloa, del que se ha convertido en miembro de alto rango.

¿Qué acusaciones pesan sobre Ryan Wedding, exatleta olímpico?

Wedding, conocido en el cártel como "El Jefe", "Gigante" o "Enemigo Público", está acusado en Estados Unidos por los delitos de dirigir una empresa delictiva, asesinato y conspiración para la distribución de cocaína.

Según dijo este miércoles la fiscal Pam Bondi, Wedding es responsable de traficar cada año unas 60 toneladas de cocaína colombiana hacia Los Ángeles, utilizando para ello camiones procedentes de México.

Wedding fue una de 16 personas acusadas en el marco de la Operación Giant Slalom, una investigación conjunta de varias agencias federales. Los asesinatos que se le imputan son los de Jagtar Sidhu, de 57 años, su esposa, Harbhajan Sidhu, de 55, ocurridos en noviembre de 2023, y Mohammed Zafar, de 39, en mayo de 2024. A estos crímenes se le suma el asesinato en Colombia, este año, de un testigo del FBI.

El gobierno de Donald Trump ha impuesto además sanciones financieras contra el canadiense, otras nueve personas y nueve empresas vinculadas.

"En lugar de conquistar montañas, dominó una empresa de distribución de drogas mortal"

En relación con este caso, la policía canadiense arrestó el martes al menos a siete individuos, entre ellos un conocido abogado, Deepak Paradkar, que en los medios sociales se identifica como @cocaine_lawyer, quien habría aconsejado a a Wedding asesinar al testigo del FBI.

Otro de los detenidos es Atna Onha, de 40 años, que compareció el martes ante un tribunal de Montreal y cuya extradición ha sido solicitada por el FBI.

Aunque los detalles del caso de Onha están sellados, la radiotelevisión pública canadiense, CBC, indicó que su arresto está relacionado con asesinatos y tráfico de cocaína.

"(Wedding) controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá", dijo Bondi este miércoles.

"El impulso atlético de Ryan Wedding se convirtió en una vida de violencia y, en lugar de conquistar montañas, dominó una empresa de distribución de drogas mortal y seguirá ordenando asesinatos mientras disfruta de la protección de sus socios del cártel y otros", dijo Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Los Ángeles, al anunciar el aumento de recompensa por Wedding.

"Nadie, ni siquiera un exolímpico, está por encima de la ley", afirmó Chris Landberg, alto funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.