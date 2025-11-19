SCJN da revés a Nueva Elektra; deberá pagar 67 mdp a Hacienda
La SCJN, con 6 votos a favor, respalda el pago de 67 mdp de Nueva Elektra a Hacienda por discrepancia en pérdida fiscal.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia avaló, con 6 votos a favor, que Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V. deba pagar 67 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por declarar una pérdida fiscal mayor a la realmente sufrida respecto al ejercicio fiscal 2012.
