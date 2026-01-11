Sady Loaiza lidera innovación de libros de texto en la SEP

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- La polémica en torno a los libros de texto y las movilizaciones al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) colocó bajo los reflectores a Sady Loaiza, subdirector de Materiales Educativos, luego de que EL UNIVERSAL lo mencionara en su columna Bajo Reserva, lo que despertó interés por conocer su trayectoria.

¿Quién es Sady Loaiza?

Sady Arturo Loaiza Escalona es originario de Venezuela, y es egresado por la universidad Pedagógica, especializado en Castellano-Literatura.

Actualmente se desempeña como director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP en la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde integra el equipo responsable del análisis, rediseño pedagógico y elaboración de contenidos de materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos utilizados en educación básica bajo la política educativa denominada Nueva Escuela Mexicana.

De acuerdo con los registros públicos disponibles, Loaiza Escalona se encuentra en la SEP desde enero de 2022.

Trayectoria de Sady Loaiza en el sector educativo privado

Aunque este no ha sido su único trabajo en el rubro educativo, pues en 2019 a 2021 laboró en Kilk Soluciones Educativas, en donde fungió como gerente de contenidos, encargado de coordinar equipos para la elaboración de contenido para libros de texto de educación media superior.

Cargos de Sady Loaiza en Venezuela

En 2014, fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y del Sistema Nacional de Bibliotecas del país latinoamericano durante la gestión del presidente Nicolás Maduro.

Sady Arturo Loaiza también fue miembro de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA) y de la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios (IFLA).

Antecedentes en el gobierno venezolano

De acuerdo con una investigación publicada por la agencia Latinus, el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló en su declaración patrimonial presentada el 15 de mayo ante la Secretaría de la Función Pública que, entre enero de 2012 y junio de 2013, se desempeñó como gerente de Fomento Pesquero y Acuícola en el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca).

Posteriormente laboró en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, donde en noviembre de 2013 asumió el cargo de director general de Proyectos, participando en procesos de formación y capacitación de movimientos sociales.

Es importante mencionar que estos roles generaron controversia para el venezolano, esto debido a su vinculación con el chavismo y su posterior trabajo en la elaboración de los libros de texto de la SEP en México.