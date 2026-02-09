logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado: Ignacio Mier

La Junta de Coordinación Política realizará una revisión para evitar asimetrías con la Cámara de Diputados.

Por El Universal

Febrero 09, 2026 05:11 p.m.
Salón de belleza del Senado seguirá cerrado: Ignacio Mier

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que el salón de belleza que funcionaba al interior de la cámara alta permanecerá cerrado hasta que se haga una evaluación del servicio que presta.

Acciones de la autoridad

En conferencia de prensa, informó que la próxima semana se realizará una revisión puntual de ese y otros espacios que son utilizados en la sede de Reforma e Insurgentes para distintos servicios a legisladores, trabajadores y visitantes.

"Es un buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado de la República y de la gente que nos visita. (...) Son tres mil, cuatro mil personas las que visitan el Senado de la República cuando hay sesiones, son los registros que se tienen. Es una verdadera miniciudad y acá cualquier persona puede hacer uso de los servicios de limpieza de calzado, puede hacer uso de los servicios de bancarios, financieros, de la biblioteca, en fin, hay una serie de servicios que están, que no son de las senadoras ni de los senadores, hay que hacer una revisión completa", puntualizó.

Detalles confirmados

Ignacio Mier advirtió que la decisión que se tome respecto al futuro de la estética debe ser simétrica con lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde desde hace años funcionan espacios dedicados al corte de pelo y arreglo de legisladoras, legisladores y público en general.

Dijo que se debe hacer "una revisión serena, puntual, para que tampoco haya asimetrías, porque en la generación de discusión, aprobación de leyes, que hacen en una cámara, se hace en la otra. Somos un régimen bicameral, y por lo mismo no puede haber asimetrías para legisladores de una y de otra, y lo vamos a hacer en el órgano de deliberación, que es la Junta de Coordinación Política. Les vamos a informar la próxima semana, con el propósito de que no se genere una polémica."

