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Sanciona Estados Unidos a compañías ligadas al CJNG

Imponen sanciones a más de 50 individuos y empresas

Por AP

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Sanciona Estados Unidos a compañías ligadas al CJNG
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones a más de 50 individuos o empresas presuntamente vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que se encuentra Juan Carlos González, considerado el líder del grupo criminal desde la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", en México en febrero pasado.

      Según informó en un comunicado el Departamento del Tesoro, González —alias "El Pelón"— tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, y Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por quien ofrezca información que permita su captura.

      Las sanciones incluyen la congelación de cualquier activo que los afectados puedan tener en EU o que entre en contacto con instituciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.

      El Departamento del Tesoro señaló que esta medida constituye la mayor acción individual jamás emprendida contra el grupo, calificada como organización terrorista en febrero de 2025 por la administración de Donald Trump y al que EU acusa de tráfico generalizado de drogas y de numerosos actos de violencia.

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      Las sanciones incluyen a personas y empresas que las autoridades estadounidenses consideran involucradas en el tráfico de fentanilo y de cocaína, en el contrabando de combustible y en redes de lavado de dinero.

      Algunos, como el que se consideró segundo al mando del cártel, Audias Flores Silva, "El Jardinero", han sido detenidos este año por México pero, según autoridades de EU, sus redes financieras siguen en pie y operando.

      El Cártel de Jalisco es considerado el más grande de México con presencia en 21 de sus 32 estados. 

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