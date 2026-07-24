Sanciona Estados Unidos a compañías ligadas al CJNG
Imponen sanciones a más de 50 individuos y empresas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones a más de 50 individuos o empresas presuntamente vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que se encuentra Juan Carlos González, considerado el líder del grupo criminal desde la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", en México en febrero pasado.
Según informó en un comunicado el Departamento del Tesoro, González —alias "El Pelón"— tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, y Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por quien ofrezca información que permita su captura.
Las sanciones incluyen la congelación de cualquier activo que los afectados puedan tener en EU o que entre en contacto con instituciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.
El Departamento del Tesoro señaló que esta medida constituye la mayor acción individual jamás emprendida contra el grupo, calificada como organización terrorista en febrero de 2025 por la administración de Donald Trump y al que EU acusa de tráfico generalizado de drogas y de numerosos actos de violencia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las sanciones incluyen a personas y empresas que las autoridades estadounidenses consideran involucradas en el tráfico de fentanilo y de cocaína, en el contrabando de combustible y en redes de lavado de dinero.
Algunos, como el que se consideró segundo al mando del cártel, Audias Flores Silva, "El Jardinero", han sido detenidos este año por México pero, según autoridades de EU, sus redes financieras siguen en pie y operando.
El Cártel de Jalisco es considerado el más grande de México con presencia en 21 de sus 32 estados.
no te pierdas estas noticias
Tribunal federal reactiva proceso penal contra Emilio Lozoya
EFE
La Fiscalía General de la República sostiene que la compra de Agronitrogenados se realizó con sobreprecio y sobornos.
Cofepris confirma análisis negativos en lechuga de planta en Guanajuato
EFE
La Secretaría de Salud realizó pruebas en la planta de Taylor Farms en Guanajuato y no detectó el parásito Cyclospora Cayetanensis.
Nuevo arancel sustituye al actual y "no hay cambios", afirma Ebrard
El Universal
Marcelo Ebrard explicó que el cambio es solo en el fundamento del arancel, no en el porcentaje aplicado.