Sarampión afecta a menores en Oaxaca

OAXACA, Oax., enero 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Salud de Oaxaca, Efrén Emmanuel Jarquín González, informó que en el estado se tienen confirmados siete casos de sarampión; cinco de ellos en menores de entre ocho y 12 años, así como en un menor de 14 años y en otro de 15 años.

Según el funcionario estatal, ninguno de los niños y adolescentes contagiados habían recibido la vacuna contra esta enfermedad; pero, apuntó, todos ellos ya fueron dados de alta sin ninguna complicación en su salud.

Los siete casos, precisó, ocurrieron en la Jurisdicción Sanitaria número cinco de la región Mixteca de Oaxaca y los municipios en los que se registraron estos contagios de sarampión son Santiago Tilapa, Santiago Juxtlahuaca y Coicoyán de los Flores.

Jarquín González aseguró que los contagios se debieron a que la enfermedad fue importada desde Estados Unidos, país en el que se considera que el esquema de vacunación no importante para prevenir enfermedades; pero también, afirmó que los casos en México y en Oaxaca revelaron que hay un déficit en la aplicación de las vacunas, y que por eso se salió de control.

"En ese país vecino consideran que el esquema de vacunación no es importante, nos importaron la mayoría de los casos en ese estado fronterizo, mucho de los cuales estamos evidenciando en todo México que un hay déficit en la aplicación de las vacunas, por eso el brote se estaba saliendo de control el año pasado".

En conferencia de prensa, dijo que en Oaxaca ahora se cuenta con la vacuna triple viral para combatir el sarampión, la rubéola y la parotiditis para cubrir a toda la población del estado.

También recordó que esta vacuna se aplica a los 12 meses de edad, a los 18 meses y a los seis años. Sin embargo, apuntó que también es necesario que los mayores de 10 años, incluido adultos, también deben vacunarse porque no están exentos de complicaciones en caso de contraer la enfermedad.

"La vacunación es la mejor protección para esta enfermedad. Es imposible que tengamos sarampión si tenemos una vacuna disponible, siempre por ciento gratuita y la tenemos en todos los centros de salud".