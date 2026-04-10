SAT pide a aseguradoras revisar el pago correcto de impuestos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El

(SAT)

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a algunas aseguradoras y otras instituciones financieras, y de diversos servicios como inmobiliarios y de salud, para pedirles que revisen si pagaron correctamente sus impuestos de los ejercicios de 2022 y 2023.Lo anterior luego de que publicó lade laspara siete sectores económicos de un total de 40 correspondiente aTambién incluye a empresas dedicadas aly por menor, de la, y de alquiler de bienes muebles e intangibles, así como de, correos y almacenamiento.Informó en unque lasque dio a conocer son resultado de la medición se obtuvo con base en la información disponible en lasinstitucionales.Utilizó, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de las y los contribuyentes, declaraciones informativas,por Internet (CFDI),, entre otros.Dichos parámetros derivan de procesos de análisis realizados al interior del SAT y se dan a conocer en términos del, primer párrafo, fracción I, inciso i) delde la Federación, destacó.Por esa razón,por medio dela las empresas cuyase encuentra por debajo de los parámetros publicados por el SAT.Lo anterior con el fin de que corrijan voluntariamente su situación fiscal a través de la presentación decomplementarias del(ISR).