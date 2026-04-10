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SAT pide a aseguradoras revisar el pago correcto de impuestos

Empresas deben corregir su situación fiscal mediante declaraciones anuales complementarias.

Por El Universal

Abril 10, 2026 04:20 p.m.
A
SAT pide a aseguradoras revisar el pago correcto de impuestos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El

Servicio de Administración Tributaria
(SAT) contactó

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a algunas aseguradoras y otras instituciones financieras, y de diversos servicios como inmobiliarios y de salud, para pedirles que revisen si pagaron correctamente sus impuestos de los ejercicios de 2022 y 2023.
Lo anterior luego de que publicó la quinta lista de las tasas efectivas para siete sectores económicos de un total de 40 correspondiente a grandes contribuyentes.
También incluye a empresas dedicadas al comercio al por mayor y por menor, de la industria manufacturera, y de alquiler de bienes muebles e intangibles, así como de transportes, correos y almacenamiento.
Informó en un comunicado que las tasas efectivas que dio a conocer son resultado de la medición se obtuvo con base en la información disponible en las bases de datos institucionales.
Utilizó declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de las y los contribuyentes, declaraciones informativas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), pedimentos, entre otros.
Dichos parámetros derivan de procesos de análisis realizados al interior del SAT y se dan a conocer en términos del artículo 33, primer párrafo, fracción I, inciso i) del Código Fiscal de la Federación, destacó.
Por esa razón, contactó por medio del Buzón Tributario a las empresas cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de los parámetros publicados por el SAT.
Lo anterior con el fin de que corrijan voluntariamente su situación fiscal a través de la presentación de declaraciones anuales complementarias del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

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