Beca Rita Cetina 2026: ¿quién recibe su pago hoy, 10 de abril?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- La

, destinada a niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de primaria o secundaria en México continúa realizando los

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correspondientes al bimestrede 2026.Este programa, impulsado por ela través de la) y lapara el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), pretende reducir el índice de deserción escolar en el nivel básico por falta de recursos económicos entre las familias mexicanas .La beca otorga unpor cada estudiante registrado, máspor cada alumno de la misma familia inscrito en el mismo nivel escolar.¿Quién recibe su pago de laHOY, 10 de abril?De acuerdo con eloficial, emitido por lay la CNBBBJ, este viernes 10 de abril reciben su pago las y los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "M".Losse realizan directamente a lasa cada familia y el dinero puede ser retiradoen cualquier sucursal del, o utilizado pagando directamente con la tarjeta en negocios y establecimientos que la acepten.La dispersión de estos pagos de la, correspondientes al bimestre de, comenzó el pasado miércoles 1 de abril y alcanzará la cobertura completa de derechohabientes el próximo juevesLa próxima semana se llevarán a cabo losde, los cuales se realizarán en el siguiente orden:· Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O y P· Martes 14 de abril: letra R· Miércoles 15 de abril: letra S· Jueves: letras T, U, V, W, X, Y y Z