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Beca Rita Cetina 2026: ¿quién recibe su pago hoy, 10 de abril?

Los pagos se realizan en orden alfabético y pueden retirarse sin comisión en Banco del Bienestar o usarse en comercios autorizados.

Por El Universal

Abril 10, 2026 12:28 p.m.
A
Beca Rita Cetina 2026: ¿quién recibe su pago hoy, 10 de abril?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- La

Beca Rita Cetina
, destinada a niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de primaria o secundaria en México continúa realizando los depósitos

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correspondientes al bimestre marzo-abril de 2026.
Este programa, impulsado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), pretende reducir el índice de deserción escolar en el nivel básico por falta de recursos económicos entre las familias mexicanas .
La beca otorga un apoyo de 1,900 pesosbimestrales por cada estudiante registrado, más 700 pesos adicionales por cada alumno de la misma familia inscrito en el mismo nivel escolar.

¿Quién recibe su pago de la Beca Rita Cetina HOY, 10 de abril?
De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la SEP y la CNBBBJ, este viernes 10 de abril reciben su pago las y los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "M".
Los depósitos se realizan directamente a las tarjetas entregadas a cada familia y el dinero puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, o utilizado pagando directamente con la tarjeta en negocios y establecimientos que la acepten.
La dispersión de estos pagos de la Beca Rita Cetina, correspondientes al bimestre de marzo-abril, comenzó el pasado miércoles 1 de abril y alcanzará la cobertura completa de derechohabientes el próximo jueves 16 de abril.
La próxima semana se llevarán a cabo los últimos cuatro días de depósitos, los cuales se realizarán en el siguiente orden:
· Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O y P
· Martes 14 de abril: letra R
· Miércoles 15 de abril: letra S
· Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y y Z

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